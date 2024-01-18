https://ria.ru/20240118/pandemiya-1922211444.html

ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии

ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии - РИА Новости, 18.01.2024

ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии

Роспотребнадзор провел консультации с представителями МИД РФ и ВОЗ, где подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, сообщила... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:35

2024-01-18T20:35

2024-01-18T20:35

в мире

россия

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор провел консультации с представителями МИД РФ и ВОЗ, где подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, сообщила пресс-служба ведомства. "В связи с данными заявлениями Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми телеграмм-каналами", - говорится в сообщении. Сообщения некоторых Telegram-каналов о якобы объявлении ВОЗ следующей пандемии к маю интерпретированы неправильно, отметили в пресс-службе. Речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240117/bolezn-1921846383.html

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в мире, россия, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)