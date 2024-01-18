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Лавров призвал к прямым контактам Израиля и Палестины для урегулирования - РИА Новости, 18.01.2024
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11:41 18.01.2024 (обновлено: 12:02 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/palestina-1922030851.html
Лавров призвал к прямым контактам Израиля и Палестины для урегулирования
Лавров призвал к прямым контактам Израиля и Палестины для урегулирования - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров призвал к прямым контактам Израиля и Палестины для урегулирования
Россия знает про полузакрытые контакты по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, они не будут иметь... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:41
2024-01-18T12:02
в мире
израиль
палестина
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия знает про полузакрытые контакты по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, они не будут иметь успеха, а достигнуть мира можно только прямым диалогом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы слышим и знаем про полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств, но как-то все эти контакты не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди где-то договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им это предъявят. Это не будет иметь никакого успеха", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. Он добавил, что урегулирования можно достигнуть только с помощью прямого диалога, который сейчас необходимо возобновить."Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН - ред.).... Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", - отметил Лавров. Министр добавил, что без создания Палестинского государства "надежная безопасность Израиля обеспечена быть не может". Кроме того, он подчеркнул, что Москва "очень заинтересована в том, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности". "Это наш давний партнер, наша страна была первой, кто признал независимость Израиля, там сейчас около двух миллионов граждан, которые одновременно являются гражданами России, выходцами из России. Нам это, конечно, небезразлично. Мы готовы сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования, которое будет гарантировать безопасность Израиля", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20240118/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал к прямым контактам Израиля и Палестины для урегулирования

Лавров: полузакрытые контакты третьих стран по Палестине не будут иметь успеха

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия израильских авиаударов в секторе Газа
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия знает про полузакрытые контакты по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, они не будут иметь успеха, а достигнуть мира можно только прямым диалогом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы слышим и знаем про полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств, но как-то все эти контакты не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди где-то договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им это предъявят. Это не будет иметь никакого успеха", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года. Он добавил, что урегулирования можно достигнуть только с помощью прямого диалога, который сейчас необходимо возобновить.
"Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности (ООН - ред.).... Без этого мы будем видеть рецидивы того насилия, которые сейчас наблюдаются в Газе, потому что без создания Палестинского государства палестинский народ будет продолжать чувствовать себя ущемленным", - отметил Лавров. Министр добавил, что без создания Палестинского государства "надежная безопасность Израиля обеспечена быть не может".
Кроме того, он подчеркнул, что Москва "очень заинтересована в том, чтобы Израиль, израильтяне жили в безопасности". "Это наш давний партнер, наша страна была первой, кто признал независимость Израиля, там сейчас около двух миллионов граждан, которые одновременно являются гражданами России, выходцами из России. Нам это, конечно, небезразлично. Мы готовы сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования, которое будет гарантировать безопасность Израиля", - заключил Лавров.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильПалестинаРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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