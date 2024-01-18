https://ria.ru/20240118/pakistan-1921983563.html
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:23
2024-01-18T08:23
2024-01-18T08:23
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.Ранее МИД Пакистана сообщал, что Исламабад нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы."Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям", - говорится в сообщении агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, пакистан
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
Reuters: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters
со ссылкой на источник.
Ранее МИД Пакистана
сообщал, что Исламабад
нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы.
"Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям", - говорится в сообщении агентства.
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана