https://ria.ru/20240118/pakistan-1921983563.html

СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов

СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов - РИА Новости, 18.01.2024

СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов

Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:23

2024-01-18T08:23

2024-01-18T08:23

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иран

пакистан

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.Ранее МИД Пакистана сообщал, что Исламабад нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы."Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240118/pakistan-1921982900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, пакистан