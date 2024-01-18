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СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов - РИА Новости, 18.01.2024
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08:23 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/pakistan-1921983563.html
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов
Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:23
2024-01-18T08:23
в мире
иран
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.Ранее МИД Пакистана сообщал, что Исламабад нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы."Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240118/pakistan-1921982900.html
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в мире, иран, пакистан
В мире, Иран, Пакистан
СМИ: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов

Reuters: пакистанская авиация входила в пространство Ирана для нанесения ударов

© Фото : U.S. Air Force photo by Lt. Col. Michael Shavers Истребитель ВВС Пакистана
Истребитель ВВС Пакистана - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Lt. Col. Michael Shavers
Истребитель ВВС Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
Ранее МИД Пакистана сообщал, что Исламабад нанес серию точных военных ударов по "укрытиям террористов" в Иране, ряд "террористов" были ликвидированы.
"Пакистанская авиация входила в иранское воздушное пространство и успешно вернулась после нанесения ударов по укрытиям", - говорится в сообщении агентства.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Пакистане назвали цель ударов по территории Ирана
08:13
 
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