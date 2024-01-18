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В Новосибирске несколько человек отравились роллами - РИА Новости, 18.01.2024
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10:53 18.01.2024 (обновлено: 10:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922014626.html
В Новосибирске несколько человек отравились роллами
В Новосибирске несколько человек отравились роллами - РИА Новости, 18.01.2024
В Новосибирске несколько человек отравились роллами
Роспотребнадзор в Новосибирске расследует групповое заболевание острой кишечной инфекцией местных жителей, купивших роллы в одном из местных предприятий... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:53
2024-01-18T10:58
происшествия
новосибирск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор в Новосибирске расследует групповое заболевание острой кишечной инфекцией местных жителей, купивших роллы в одном из местных предприятий общепита, проверку организовал и Следственный комитет, следует из сообщения на сайте ведомства."Проводится эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией у граждан, приобретавших пищевую продукцию (роллы) через службу доставки "Харакири", улица Русская, 1", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. В ведомстве не называют количество пострадавших, но сообщают, что для установления источника и причин возникновения заболеваемости организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших. "В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется", - отметили в управлении. Между тем, обстоятельства пищевого отравления устанавливают и следователи следственного управления СК России по Новосибирской области. "В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20240117/infektsiya-1921942007.html
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происшествия, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новосибирске несколько человек отравились роллами

СК начал проверку после отравления нескольких человек роллами в Новосибирске

© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев | Перейти в медиабанкРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Роллы. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Роспотребнадзор в Новосибирске расследует групповое заболевание острой кишечной инфекцией местных жителей, купивших роллы в одном из местных предприятий общепита, проверку организовал и Следственный комитет, следует из сообщения на сайте ведомства.
"Проводится эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией у граждан, приобретавших пищевую продукцию (роллы) через службу доставки "Харакири", улица Русская, 1", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
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В ведомстве не называют количество пострадавших, но сообщают, что для установления источника и причин возникновения заболеваемости организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших.
"В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется", - отметили в управлении.
Между тем, обстоятельства пищевого отравления устанавливают и следователи следственного управления СК России по Новосибирской области.
"В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении СУСК.
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