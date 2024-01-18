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В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету - РИА Новости, 18.01.2024
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:15
2024-01-18T10:15
2024-01-18T10:15
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале. По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку - нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок. "После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами", - говорится в сообщении. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения. Отмечается также, что в семье еще четверо детей.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
В Красноярском крае трехлетний ребенок умер, съев котлету с нитритной солью
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости.
Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале
.
По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку - нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок.
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"После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами", - говорится в сообщении.
Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.
Отмечается также, что в семье еще четверо детей.
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