Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету - РИА Новости, 18.01.2024
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:15
2024-01-18T10:15
происшествия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале. По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку - нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок. "После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами", - говорится в сообщении. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения. Отмечается также, что в семье еще четверо детей.
https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html
https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

В Красноярском крае трехлетний ребенок умер, съев котлету с нитритной солью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале.
По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку - нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок.
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем
6 декабря 2023, 10:06
"После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами", - говорится в сообщении.
Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения.
Отмечается также, что в семье еще четверо детей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне
23 ноября 2023, 12:44
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала