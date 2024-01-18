https://ria.ru/20240118/otravlenie-1922005725.html

В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету - РИА Новости, 18.01.2024

В Красноярском крае ребенок отравился насмерть, съев домашнюю котлету

Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:15

2024-01-18T10:15

2024-01-18T10:15

происшествия

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Трехгодовалый малыш из деревни Айдара Красноярского края умер в результате острого отравления, съев домашнюю котлету с избытком нитритной соли, в его смерти обвиняется отец, сообщает ГСУСК региона в Telegram-канале. По версии следствия, в ноябре прошлого года супруги приготовили домашнюю колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Для сохранения цвета и продления срока годности мужчина использовал пищевую добавку - нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. На следующий день женщина приготовила из остатков фарша котлеты, одну из которых съел ребенок. "После употребления ребёнком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие. Мальчика доставили в фельдшерско-акушерский пункт, где он скончался спустя несколько часов, несмотря на оказываемую медицинскую помощь. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось острое отравление нитритами", - говорится в сообщении. Отец мальчика обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Расследование дела завершено, оно направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения. Отмечается также, что в семье еще четверо детей.

https://ria.ru/20231206/otravlenie-1914045691.html

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край