https://ria.ru/20240118/oruzhie-1922121262.html

Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения

Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения - РИА Новости, 18.01.2024

Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения

ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:02

2024-01-18T15:02

2024-01-18T15:33

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей богатиков

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по некоторым показателям в восемь раз, сообщили в четверг в Минобороны РФ "Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз", - говорится в сообщении. По словам Богатикова, которые приводятся в сообщении, предприятие выполнит ГОЗ "по отдельным элементам" уже за первое полугодие 2024 года и перейдет "сразу на 2025 год". "Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", - доложил Богатиков министру обороны РФ. Шойгу на предприятии были представлены крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

https://ria.ru/20240116/svo-1920984873.html

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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ. 2024-01-18T15:02 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей богатиков, сергей шойгу, россия