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Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения
Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения - РИА Новости, 18.01.2024
Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения
ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:02
2024-01-18T15:02
2024-01-18T15:33
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей богатиков
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по некоторым показателям в восемь раз, сообщили в четверг в Минобороны РФ "Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз", - говорится в сообщении. По словам Богатикова, которые приводятся в сообщении, предприятие выполнит ГОЗ "по отдельным элементам" уже за первое полугодие 2024 года и перейдет "сразу на 2025 год". "Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", - доложил Богатиков министру обороны РФ. Шойгу на предприятии были представлены крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.
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Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" (ГосМКБ "Радуга) в Московской области, сообщает Минобороны РФ.
2024-01-18T15:02
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безопасность, сергей богатиков, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Богатиков, Сергей Шойгу, Россия
Минобороны сообщило об увеличении выпуска высокоточных средств поражения
МО: "Радуга" увеличила выпуск некоторых высокоточных средств поражения в 8 раз
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. ГосМКБ "Радуга" полностью выполнило гособоронзаказ (ГОЗ) за 2023 год, с начала спецоперации объемы выпуска высокоточных средств на предприятии увеличены по некоторым показателям в восемь раз, сообщили в четверг в Минобороны РФ
"Генеральный директор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков
доложил генералу армии Сергею Шойгу
, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз", - говорится в сообщении.
По словам Богатикова, которые приводятся в сообщении, предприятие выполнит ГОЗ "по отдельным элементам" уже за первое полугодие 2024 года и перейдет "сразу на 2025 год".
"Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", - доложил Богатиков министру обороны РФ.
Шойгу на предприятии были представлены крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.
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