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В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/oruzhie-1921976554.html
В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине
В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине - РИА Новости, 18.01.2024
В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине
"Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:11
2024-01-18T06:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek. &quot;Чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard, не смогли обеспечить эффективное украинское контрнаступление&quot;, - написали бывшие чиновники.Экономические санкции против РФ также не изменили ситуацию на Украине, отмечают они. Экс-чиновники при этом указали на то, что Россия одержала победу над режимом санкций, эффективно использовав "золото, зерно, нефть и друзей". Киев в свою очередь испытывает нехватку людей, денег, снарядов и времени, отметили Ранделл и Гфеллер. "Западу следует перестать давать деньги человеку с дырой в кармане", - написали они. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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россия, украина, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине

Newsweek: западное оружие не смогло обеспечить эффективное контрнаступление ВСУ

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow JrРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Staff Sergeant Mark E Morrow Jr
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek.
«

"Чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard, не смогли обеспечить эффективное украинское контрнаступление", - написали бывшие чиновники.

Экономические санкции против РФ также не изменили ситуацию на Украине, отмечают они. Экс-чиновники при этом указали на то, что Россия одержала победу над режимом санкций, эффективно использовав "золото, зерно, нефть и друзей". Киев в свою очередь испытывает нехватку людей, денег, снарядов и времени, отметили Ранделл и Гфеллер.
"Западу следует перестать давать деньги человеку с дырой в кармане", - написали они.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
ВСУ нужны психоделики для повышения эффективности в бою, пишут западные СМИ
03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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