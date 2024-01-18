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В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине

В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине - РИА Новости, 18.01.2024

В США заявили, что "чудо-оружие" НАТО не помогло Украине

"Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:11

2024-01-18T06:11

2024-01-18T06:11

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Чудо-оружие" НАТО не смогло обеспечить Украине успешное контрнаступление, заявили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и экс-советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер в статье для издания Newsweek. "Чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard, не смогли обеспечить эффективное украинское контрнаступление", - написали бывшие чиновники.Экономические санкции против РФ также не изменили ситуацию на Украине, отмечают они. Экс-чиновники при этом указали на то, что Россия одержала победу над режимом санкций, эффективно использовав "золото, зерно, нефть и друзей". Киев в свою очередь испытывает нехватку людей, денег, снарядов и времени, отметили Ранделл и Гфеллер. "Западу следует перестать давать деньги человеку с дырой в кармане", - написали они. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, вооруженные силы украины, нато, в мире