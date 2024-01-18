https://ria.ru/20240118/obstrel-1922212564.html

В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу

В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу - РИА Новости, 18.01.2024

В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу

Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, в консульстве США сработали сирены, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:47

2024-01-18T19:47

2024-01-18T21:27

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эрбиль

сша

иракский курдистан

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, в консульстве США сработали сирены, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своих корреспондентов."Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле... Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены", - говорится в сообщении телеканала.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

эрбиль

сша

иракский курдистан

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в мире, эрбиль, сша, иракский курдистан