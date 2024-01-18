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В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу
В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу - РИА Новости, 18.01.2024
В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу
Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, в консульстве США сработали сирены, сообщает телеканал Al... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:47
2024-01-18T19:47
2024-01-18T21:27
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская база рядом с аэропортом Эрбиля в Иракском Курдистане подверглась атаке беспилотника, в консульстве США сработали сирены, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на своих корреспондентов."Беспилотник атаковал военную базу рядом с аэропортом в Эрбиле... Недалеко от аэропорта Эрбиля был слышен взрыв, а в консульстве США сработали сирены", - говорится в сообщении телеканала.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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в мире, эрбиль, сша, иракский курдистан
В мире, Эрбиль, США, Иракский Курдистан
В Иракском Курдистане обстреляли американскую базу
Al Arabiya: в Иракском Курдистане обстреляли американскую базу