https://ria.ru/20240118/obstrel-1922212368.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому райну Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T20:43

2024-01-18T20:43

2024-01-18T20:46

специальная военная операция на украине

горловка

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украина

стирол

сцкк

конгресс сша

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому райну Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.

https://ria.ru/20240116/proryv-1921509735.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк, конгресс сша, происшествия