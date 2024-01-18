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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому райну Горловки, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:43
2024-01-18T20:43
2024-01-18T20:46
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горловка
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому райну Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях на данный момент не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, сцкк, конгресс сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, СЦКК, Конгресс США, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Горловке