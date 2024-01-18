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ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк

ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024

ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк

Украинские войска в четвертый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:38

2024-01-18T17:38

2024-01-18T17:39

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Ранее предстательство сообщало, что украинские войска в 13.45, 16.30 и 16.43 совершили сбросы боеприпасов с беспилотников в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части столицы ДНР.

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия