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ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 18.01.2024 (обновлено: 17:39 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/obstrel-1922176150.html
ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк
ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024
ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк
Украинские войска в четвертый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:38
2024-01-18T17:39
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. Ранее предстательство сообщало, что украинские войска в 13.45, 16.30 и 16.43 совершили сбросы боеприпасов с беспилотников в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части столицы ДНР.
кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ четвертый раз за день сбросили боеприпас с дрона на Донецк

ВСУ четвертый раз за день обстреляли Кировский район Донецка с беспилотника

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз за день сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее предстательство сообщало, что украинские войска в 13.45, 16.30 и 16.43 совершили сбросы боеприпасов с беспилотников в этом же районе. О последствиях на данный момент не сообщается.
Кировский район расположен в юго-западной части столицы ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 января, 15:40
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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