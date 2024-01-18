https://ria.ru/20240118/obstrel-1922094851.html

Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские войска сбросили боеприпасы с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили в четверг боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:56

2024-01-18T13:56

2024-01-18T14:14

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Украинские войска сбросили в четверг боеприпасы с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск) – город Донецк (Кировский район): сбросы ВОП (взрывоопасных предметов – ред) с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.По данным представительства, с 9.50 до 12.20 были обстреляны также Петровский район Донецка и Ясиноватский район республики, выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, а также Никитовский район Горловки, по нему выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Кировский район расположен в юго-западной части Донецк, Петровский - на западной окраине города, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240118/obstrel-1922051307.html

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кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия