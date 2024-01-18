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Европе нужна стратегическая независимость, заявил Макрон - РИА Новости, 18.01.2024
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02:58 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/nezavisimost-1921969201.html
Европе нужна стратегическая независимость, заявил Макрон
Европе нужна стратегическая независимость, заявил Макрон - РИА Новости, 18.01.2024
Европе нужна стратегическая независимость, заявил Макрон
Европа должна решить, хочет ли она быть суверенной, завил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что для того, чтобы избежать последствий фрагментации... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:58
2024-01-18T02:58
в мире
европа
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Европа должна решить, хочет ли она быть суверенной, завил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что для того, чтобы избежать последствий фрагментации мира и международных кризисов, Европе необходима стратегическая независимость, на обретение которой потребуется десять лет. По его словам, суверенитет не означает "отказа от партнерств и альянсов". "Это отсутствие сверхзависимости от критически важных компонентов в производственных цепочках… Во время пандемии мы ощутили цену сверхзависимостей, а с конфликтом на Украине – сверхзависимости в сфере энергетики. Для меня суверенная Европа - это уверенность в том, что в ЕС есть собственное производство зерна, суверенная разведка, ключевые технологии и ключевые компоненты в производственных цепочках: от чипов и сельского хозяйства, до возобновляемой энергии и оборонной промышленности. Это критически необходимо, если мы хотим избежать платы за фрагментацию мира и масштабные кризисы. На это потребуется десятилетие, поэтому сейчас нам нужно избегать любой напряженности и эскалации. Поэтому я принадлежу к тем, кто не пропагандирует рост напряженности между Китаем и США", - сказал Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума. Он отметил, что Франция поддерживает партнерство с Китаем, но в отношениях с ним придерживается стратегии "снижения рисков". "При этом надо ясно понимать, что для Европы нет ничего хорошего и в том, чтобы быть полностью зависимой от США в части производственных цепочек. Иначе вы в своем роде поддерживаете экстратерриториальность доллара", - добавил президент. Он отметил, что это - "условие для сохранения рабочих мест" и экономического роста ЕС, а также "критически важно" для сохранения "голоса" ЕС. "Я хочу говорить с Африкой и Азией как европеец, а не как кто-то, кого видят, как полностью зависимого от США", - добавил он. По словам Макрона, "структурные решения" принадлежат Европе. "В 2024-2025 годах европейским странам и ЕС как институту придется решить, хотят ли они быть суверенными или нет", - указал президент. По его словам, ЕС необходимы инвестиции в такие секторы, как космос, искусственный интеллект, полупроводники, квантовые технологии и "оборона как бизнес".
https://ria.ru/20240117/zakharova-1921796566.html
https://ria.ru/20240117/frantsiya-1921754753.html
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в мире, европа, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Европе нужна стратегическая независимость, заявил Макрон

Макрон: ЕС потребуется 10 лет на обретение стратегической независимости

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Европа должна решить, хочет ли она быть суверенной, завил президент Франции Эммануэль Макрон, отметив, что для того, чтобы избежать последствий фрагментации мира и международных кризисов, Европе необходима стратегическая независимость, на обретение которой потребуется десять лет.
По его словам, суверенитет не означает "отказа от партнерств и альянсов".
"Это отсутствие сверхзависимости от критически важных компонентов в производственных цепочках… Во время пандемии мы ощутили цену сверхзависимостей, а с конфликтом на Украине – сверхзависимости в сфере энергетики. Для меня суверенная Европа - это уверенность в том, что в ЕС есть собственное производство зерна, суверенная разведка, ключевые технологии и ключевые компоненты в производственных цепочках: от чипов и сельского хозяйства, до возобновляемой энергии и оборонной промышленности. Это критически необходимо, если мы хотим избежать платы за фрагментацию мира и масштабные кризисы. На это потребуется десятилетие, поэтому сейчас нам нужно избегать любой напряженности и эскалации. Поэтому я принадлежу к тем, кто не пропагандирует рост напряженности между Китаем и США", - сказал Макрон, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
Он отметил, что Франция поддерживает партнерство с Китаем, но в отношениях с ним придерживается стратегии "снижения рисков".
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"При этом надо ясно понимать, что для Европы нет ничего хорошего и в том, чтобы быть полностью зависимой от США в части производственных цепочек. Иначе вы в своем роде поддерживаете экстратерриториальность доллара", - добавил президент.
Он отметил, что это - "условие для сохранения рабочих мест" и экономического роста ЕС, а также "критически важно" для сохранения "голоса" ЕС.
"Я хочу говорить с Африкой и Азией как европеец, а не как кто-то, кого видят, как полностью зависимого от США", - добавил он.
По словам Макрона, "структурные решения" принадлежат Европе. "В 2024-2025 годах европейским странам и ЕС как институту придется решить, хотят ли они быть суверенными или нет", - указал президент.
По его словам, ЕС необходимы инвестиции в такие секторы, как космос, искусственный интеллект, полупроводники, квантовые технологии и "оборона как бизнес".
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