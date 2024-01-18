https://ria.ru/20240118/navodneniya-1921990417.html

Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений

Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений - РИА Новости, 18.01.2024

Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений

Реализация в течение трех лет федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) позволила обезопасить от РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:26

2024-01-18T09:26

2024-01-18T09:26

общество

челябинская область

забайкальский край

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Реализация в течение трех лет федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) позволила обезопасить от затоплений более 250 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Росводресурсов. "Свыше 250 000 человек, проживающих на территориях, подверженных затоплениям, удалось обезопасить в ходе трёх лет реализации федерального проекта Росводресурсов "Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2021 по 2023 год на выполнение соответствующих мероприятий было направлено 24,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая протяженность построенных и реконструированных дамб за три года реализации проекта превысила 50 километров. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений проведены во Владимирской, Ярославской, Тверской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Чечне, Бурятии, Туве. Кроме того, к концу 2023 года расчищено свыше 224 километров русел рек. "Комплекс мер, в том числе превентивных – важная составляющая процесса адаптации к изменениям климата, которая позволяет защищать и людей, и объекты экономики", – цитирует пресс-служба руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.

https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html

https://realty.ria.ru/20230316/pavodok-1858261678.html

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Ольга Фомченкова

общество, челябинская область, забайкальский край, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)