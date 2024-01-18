https://ria.ru/20240118/navodneniya-1921990417.html
Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений
Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений - РИА Новости, 18.01.2024
Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений
Реализация в течение трех лет федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) позволила обезопасить от РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:26
2024-01-18T09:26
2024-01-18T09:26
общество
челябинская область
забайкальский край
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Реализация в течение трех лет федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) позволила обезопасить от затоплений более 250 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Росводресурсов. "Свыше 250 000 человек, проживающих на территориях, подверженных затоплениям, удалось обезопасить в ходе трёх лет реализации федерального проекта Росводресурсов "Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 2021 по 2023 год на выполнение соответствующих мероприятий было направлено 24,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая протяженность построенных и реконструированных дамб за три года реализации проекта превысила 50 километров. Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений проведены во Владимирской, Ярославской, Тверской, Челябинской областях, Забайкальском крае, Чечне, Бурятии, Туве. Кроме того, к концу 2023 года расчищено свыше 224 километров русел рек. "Комплекс мер, в том числе превентивных – важная составляющая процесса адаптации к изменениям климата, которая позволяет защищать и людей, и объекты экономики", – цитирует пресс-служба руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
https://ria.ru/20231223/proekt-1917607406.html
https://realty.ria.ru/20230316/pavodok-1858261678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, челябинская область, забайкальский край, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
Общество, Челябинская область, Забайкальский край, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Росводресурсы рассказали о реализации федпроекта по защите от наводнений
Росводресурсы: реализация федпроекта защитила 250 тысяч человек от наводнений
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Реализация в течение трех лет федерального проекта по защите от наводнений и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) позволила обезопасить от затоплений более 250 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Росводресурсов.
"Свыше 250 000 человек, проживающих на территориях, подверженных затоплениям, удалось обезопасить в ходе трёх лет реализации федерального проекта Росводресурсов "Защита от наводнений и обеспечение безопасности ГТС", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 2021 по 2023 год на выполнение соответствующих мероприятий было направлено 24,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Общая протяженность построенных и реконструированных дамб за три года реализации проекта превысила 50 километров.
Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений проведены во Владимирской, Ярославской, Тверской, Челябинской областях
, Забайкальском крае
, Чечне, Бурятии, Туве. Кроме того, к концу 2023 года расчищено свыше 224 километров русел рек.
"Комплекс мер, в том числе превентивных – важная составляющая процесса адаптации к изменениям климата, которая позволяет защищать и людей, и объекты экономики", – цитирует пресс-служба руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова
.
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