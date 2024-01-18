https://ria.ru/20240118/nasams-1922002296.html

СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS

СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS - РИА Новости, 18.01.2024

СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS

Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:00

2024-01-18T10:00

2024-01-18T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

канада

украина

сша

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798413108_54:427:1068:998_1920x0_80_0_0_b63585039ed12b317041bed2ad300ccf.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников. Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 миллионов долларов за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву. "Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", - пишет издание. Как отмечается, глава минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс. Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намеревалась передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценивали в 406 миллионов долларов. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы".

https://ria.ru/20231228/prigovor-1918604092.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

канада

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, канада, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр