СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS
Globe and Mail: Украина не получила ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.
Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 миллионов долларов за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву.
"Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", - пишет издание.
Как отмечается, глава минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс.
Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намеревалась передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценивали в 406 миллионов долларов. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы".