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СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/nasams-1922002296.html
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS - РИА Новости, 18.01.2024
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS
Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:00
2024-01-18T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
канада
украина
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министерство обороны сша
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников. Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 миллионов долларов за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву. "Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", - пишет издание. Как отмечается, глава минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс. Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намеревалась передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценивали в 406 миллионов долларов. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы".
https://ria.ru/20231228/prigovor-1918604092.html
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в мире, канада, украина, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Канада, Украина, США, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS

Globe and Mail: Украина не получила ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, обещанного Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины, переговоры по которому еще ведутся, пишет канадское издание Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.
Ранее телеканал CTV сообщал, что Канада в марте минувшего года заплатила США 406 миллионов долларов за ЗРК NASAMS, однако комплекс пока все еще не был передан Киеву.
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"Канадские чиновники заявили, что за NASAMS заплатили в прошлом марте, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами, переговоры по которому все еще продолжаются", - пишет издание.
Как отмечается, глава минобороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, предположительно, встречался с американским послом в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить его ускорить процесс.
Ранее Пентагон сообщал о заключении с компанией Raytheon, производящей NASAMS, контракта на 1,2 миллиарда долларов на закупку этих систем ПВО для Украины. Комплекс, который Оттава намеревалась передать Киеву, и боеприпасы к нему украинские военные оценивали в 406 миллионов долларов. Канадский министр обороны Анита Ананд в январе минувшего года подтверждала закупку у США комплекса и отмечала, что она пройдет "так быстро, как это возможно", а отгрузка не должна занять "годы".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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