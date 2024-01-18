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Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО - РИА Новости, 18.01.2024
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19:12 18.01.2024 (обновлено: 22:57 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html
Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО
Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО - РИА Новости, 18.01.2024
Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО
Суд Белгорода заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщило... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:12
2024-01-18T22:57
происшествия
белгород
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Суд Белгорода заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале."По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно", — говорится в публикации.В четверг подобное решение вынесли в отношении еще двух участников банды: 19-летнего Дениса Губина арестовали на два месяца по делу о нападении подростков на прохожих, а 24-летнего обвиняемого — по статье "Хулиганство" за избиение иностранца в торговом центре.По версии следствия, вечером 8 января двое пьяных обвиняемых вступили в конфликт с двумя прохожими возле магазина. Семнадцатилетний арестованный начал избивать одного из них, нанося ему удары руками и ногами по голове. Девятнадцатилетний обвиняемый избил другого потерпевшего, позже к нему присоединился сообщник.Кроме того, 17-летний фигурант дела высказывал в адрес оппонента фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности. Нападавших остановили очевидцы.Подростка обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти, и возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности.На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Пятерых подозреваемых задержали, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один человек находится в розыске. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html
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белгород
азербайджан
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происшествия, белгород, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Происшествия, Белгород, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область
Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО

Суд отправил несовершеннолетнего участника банды в Белгороде в СИЗО

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Суд Белгорода заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.
«
"По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно", — говорится в публикации.
В четверг подобное решение вынесли в отношении еще двух участников банды: 19-летнего Дениса Губина арестовали на два месяца по делу о нападении подростков на прохожих, а 24-летнего обвиняемого — по статье "Хулиганство" за избиение иностранца в торговом центре.
По версии следствия, вечером 8 января двое пьяных обвиняемых вступили в конфликт с двумя прохожими возле магазина. Семнадцатилетний арестованный начал избивать одного из них, нанося ему удары руками и ногами по голове. Девятнадцатилетний обвиняемый избил другого потерпевшего, позже к нему присоединился сообщник.
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Кроме того, 17-летний фигурант дела высказывал в адрес оппонента фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности. Нападавших остановили очевидцы.
Подростка обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти, и возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности.
На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Пятерых подозреваемых задержали, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один человек находится в розыске. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.
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