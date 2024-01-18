https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html

Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО

Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО - РИА Новости, 18.01.2024

Суд отправил подростка из банды, нападавшей на прохожих в Белгороде, в СИЗО

Суд Белгорода заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщило... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:12

2024-01-18T19:12

2024-01-18T22:57

происшествия

белгород

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Суд Белгорода заключил под стражу 17-летнего уроженца Азербайджана из банды подростков по делу о разжигании ненависти и покушении на убийство, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале."По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно", — говорится в публикации.В четверг подобное решение вынесли в отношении еще двух участников банды: 19-летнего Дениса Губина арестовали на два месяца по делу о нападении подростков на прохожих, а 24-летнего обвиняемого — по статье "Хулиганство" за избиение иностранца в торговом центре.По версии следствия, вечером 8 января двое пьяных обвиняемых вступили в конфликт с двумя прохожими возле магазина. Семнадцатилетний арестованный начал избивать одного из них, нанося ему удары руками и ногами по голове. Девятнадцатилетний обвиняемый избил другого потерпевшего, позже к нему присоединился сообщник.Кроме того, 17-летний фигурант дела высказывал в адрес оппонента фразы, направленные на возбуждение ненависти по признакам национальности. Нападавших остановили очевидцы.Подростка обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти, и возбуждении ненависти либо вражды по признакам национальности.На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Пятерых подозреваемых задержали, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один человек находится в розыске. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20240117/arest-1921878341.html

https://ria.ru/20240110/sud-1920515393.html

белгород

азербайджан

белгородская область

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происшествия, белгород, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область