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В Белгороде заключили под стражу участника избивавшей прохожих банды - РИА Новости, 18.01.2024
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17:00 18.01.2024 (обновлено: 19:23 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922163352.html
В Белгороде заключили под стражу участника избивавшей прохожих банды
В Белгороде заключили под стражу участника избивавшей прохожих банды - РИА Новости, 18.01.2024
В Белгороде заключили под стражу участника избивавшей прохожих банды
Октябрьский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному участнику избивавшей прохожих банды, 24-летнему местному... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:00
2024-01-18T19:23
происшествия
белгород
россия
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному участнику избивавшей прохожих банды, 24-летнему местному жителю, обвиняемому в хулиганстве, сообщил суд. "Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему жителю Белгорода Г., обвиняемому в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами… Суд арестовал мужчину на 2 месяца", - говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый в торговом центре, используя ничтожный повод, нанёс иностранцу несколько ударов. Данный факт молодые люди снимали на видео, которое распространилось в Telegram. Ранее в соцсетях появились несколько видео, на которых группа молодых людей на улице избивает прохожих в Белгороде. СУСК и УМВД по региону сообщили о возбуждении уголовных дел о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц. Ранее в четверг Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу 19-летнего Дениса Губина по делу о нападении подростков на прохожих.
https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html
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происшествия, белгород, россия
Происшествия, Белгород, Россия
В Белгороде заключили под стражу участника избивавшей прохожих банды

Суд в Белгороде заключил под стражу участника избивавшей прохожих банды

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному участнику избивавшей прохожих банды, 24-летнему местному жителю, обвиняемому в хулиганстве, сообщил суд.
"Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24-летнему жителю Белгорода Г., обвиняемому в совершении хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) совместно с иными неустановленными лицами… Суд арестовал мужчину на 2 месяца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что обвиняемый в торговом центре, используя ничтожный повод, нанёс иностранцу несколько ударов. Данный факт молодые люди снимали на видео, которое распространилось в Telegram.
Ранее в соцсетях появились несколько видео, на которых группа молодых людей на улице избивает прохожих в Белгороде. СУСК и УМВД по региону сообщили о возбуждении уголовных дел о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство группой лиц.
Ранее в четверг Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу 19-летнего Дениса Губина по делу о нападении подростков на прохожих.
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