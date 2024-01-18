https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922147037.html

В Белгороде арестовали участника банды, нападавшей на прохожих

В Белгороде арестовали участника банды, нападавшей на прохожих - РИА Новости, 18.01.2024

В Белгороде арестовали участника банды, нападавшей на прохожих

Свердловский районный суд Белгорода отправил под арест 19-летнего Дениса Губина по делу о нападении подростков на прохожих, предает корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T16:08

2024-01-18T16:08

2024-01-18T18:08

происшествия

белгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода отправил под арест 19-летнего Дениса Губина по делу о нападении подростков на прохожих, предает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Губину меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 16 марта включительно", — огласил решение судья Владимир Сытюк.Обвиняемый сообщил в суде, что учится на четвертом курсе политехнического колледжа и уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Его адвокат и он сам ходатайствовали о домашнем аресте. При этом Губин пояснил, что предотвращал "иные удары от другого человека", и интересовался состоянием пострадавших.Следствие заявило, что причастность Губина к преступлению подтверждается показаниями жертв нападений, других подозреваемых и свидетелей.На стороне защиты выступила мать Губина. Она рассказала, что живет в селе Новая Таволжанка, с сыном у нее хорошие отношения."Приезжала, общалась, звонила каждый день", — сказала женщина.Она добавила, что состоит в гражданском браке уже семь лет, а отец Дениса умер. По ее словам, нынешний муж работает кровельщиком в приграничном селе и хорошо зарабатывает. Сын же получает пенсию по потере кормильца, неофициально работал.На днях в соцсетях появились ролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Видео снимали и выкладывали в интернет сами подростки. Полиция и Следственный комитет возбудили уголовные дела о хулиганстве, возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство. Пятерых подозреваемых задержали, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один человек находится в розыске. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20240118/prigovor-1922119423.html

https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html

https://ria.ru/20231227/bloger-1918420452.html

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происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)