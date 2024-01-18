https://ria.ru/20240118/naemniki-1922015353.html
СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева
СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева - РИА Новости, 18.01.2024
СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева
Следственный комитет России расследует уголовные дела против почти 600 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:55
2024-01-18T10:55
2024-01-18T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
луганск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует уголовные дела против почти 600 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими силовиками против мирного населения и российских военнослужащих. "Наряду с этим в рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств. Всего же в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. Большинство из них - это представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240111/naemnik-1920678586.html
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в мире, киев, россия, луганск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Луганск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева
СК расследует дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева