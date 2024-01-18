https://ria.ru/20240118/naemniki-1922015353.html

СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева

СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева - РИА Новости, 18.01.2024

СК завел дела против почти 600 наемников, воюющих на стороне Киева

Следственный комитет России расследует уголовные дела против почти 600 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:55

2024-01-18T10:55

2024-01-18T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

луганск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следственный комитет России расследует уголовные дела против почти 600 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, сообщили в пресс-службе СК РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел в Луганске оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими силовиками против мирного населения и российских военнослужащих. "Наряду с этим в рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств. Всего же в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. Большинство из них - это представители США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240111/naemnik-1920678586.html

киев

россия

луганск

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в мире, киев, россия, луганск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)