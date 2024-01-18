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Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее" - РИА Новости, 18.01.2024
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Музейные маршруты России
 
10:04 18.01.2024
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Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее"
Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее" - РИА Новости, 18.01.2024
Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее"
Церемония вручения первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева состоится в завершающий день международного форума... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:04
2024-01-18T10:04
музейные маршруты россии
ольга любимова
интермузей
россия
дмитрий лихачев
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония вручения первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева состоится в завершающий день международного форума "Интермузей" 26 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.&quot;Церемония вручения премии будет в завершающий день (международного форума &quot;Интермузей&quot; - ред.) 26 мая&quot;, - сказала Любимова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре &quot;Россия сегодня&quot;.Ранее в минкультуры РФ заявили о решении учредить ежегодную национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, чтобы отметить представителей музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов.
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ольга любимова, интермузей, россия, дмитрий лихачев
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Интермузей, Россия, Дмитрий Лихачев

Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония вручения первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева состоится в завершающий день международного форума "Интермузей" 26 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«

"Церемония вручения премии будет в завершающий день (международного форума "Интермузей" - ред.) 26 мая", - сказала Любимова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Ранее в минкультуры РФ заявили о решении учредить ежегодную национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, чтобы отметить представителей музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваИнтермузейРоссияДмитрий Лихачев
 
 
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