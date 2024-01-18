https://ria.ru/20240118/muzeynayapremiya-1922003100.html

Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее"

Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее" - РИА Новости, 18.01.2024

Премию в области музейного дела имени Лихачева вручат на "Интермузее"

Церемония вручения первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева состоится в завершающий день международного форума... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:04

2024-01-18T10:04

2024-01-18T10:04

музейные маршруты россии

ольга любимова

интермузей

россия

дмитрий лихачев

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Церемония вручения первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева состоится в завершающий день международного форума "Интермузей" 26 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Церемония вручения премии будет в завершающий день (международного форума "Интермузей" - ред.) 26 мая", - сказала Любимова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Ранее в минкультуры РФ заявили о решении учредить ежегодную национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева, чтобы отметить представителей музейных профессий – хранителей и методистов, реставраторов и научных сотрудников, смотрителей и экскурсоводов.

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2024

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ольга любимова, интермузей, россия, дмитрий лихачев