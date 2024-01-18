https://ria.ru/20240118/muzey-1922173821.html

Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус

Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус - РИА Новости, 18.01.2024

Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник получил федеральный статус, функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:30

2024-01-18T17:30

2024-01-18T20:09

культура

новости культуры

михаил мишустин

сергиев посад

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник получил федеральный статус, функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет осуществлять Минкультуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сергиев Посад – один из старейших городов России, историю которого бережно хранит Сергиево-Посадский музей-заповедник. В свое время великий российский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал музей "Эрмитажем русской культуры". Значительное число уникальных произведений, находящихся в музейном собрании, отражает важные пласты русской национальной культуры и российской государственности", – приводит пресс-служба слова директора департамента музеев и внешних связей Елены Харламовой. В министерстве отметили, что соответствующее распоряжение о присуждении музею-заповеднику федерального статуса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В Минкультуры добавили, что фондовое собрание музея насчитывает около 200 тысяч предметов и включает коллекции художественных произведений и памятников истории русского искусства XI – начала XX века, одно из лучших в России собраний народного и декоративно-прикладного искусства XVII – XXI веков, изобразительного искусства XX – XXI веков, а также археологии и краеведения. "Сергиево-Посадский музей-заповедник – один из редких российских музеев, в характере коллекций которого прослеживается теснейшая связь с историей Отечества, знаменитого монастыря, освященного именем преподобного Сергия Радонежского, и древнего города Сергиева Посада, выросшего вокруг обители Святого", — уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240103/vystavka-1915102550.html

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости культуры, михаил мишустин, сергиев посад, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)