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Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус - РИА Новости, 18.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:30 18.01.2024 (обновлено: 20:09 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/muzey-1922173821.html
Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус
Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус - РИА Новости, 18.01.2024
Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус
Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник получил федеральный статус, функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:30
2024-01-18T20:09
культура
новости культуры
михаил мишустин
сергиев посад
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник получил федеральный статус, функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет осуществлять Минкультуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Сергиев Посад – один из старейших городов России, историю которого бережно хранит Сергиево-Посадский музей-заповедник. В свое время великий российский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал музей "Эрмитажем русской культуры". Значительное число уникальных произведений, находящихся в музейном собрании, отражает важные пласты русской национальной культуры и российской государственности", – приводит пресс-служба слова директора департамента музеев и внешних связей Елены Харламовой. В министерстве отметили, что соответствующее распоряжение о присуждении музею-заповеднику федерального статуса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В Минкультуры добавили, что фондовое собрание музея насчитывает около 200 тысяч предметов и включает коллекции художественных произведений и памятников истории русского искусства XI – начала XX века, одно из лучших в России собраний народного и декоративно-прикладного искусства XVII – XXI веков, изобразительного искусства XX – XXI веков, а также археологии и краеведения. "Сергиево-Посадский музей-заповедник – один из редких российских музеев, в характере коллекций которого прослеживается теснейшая связь с историей Отечества, знаменитого монастыря, освященного именем преподобного Сергия Радонежского, и древнего города Сергиева Посада, выросшего вокруг обители Святого", — уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240103/vystavka-1915102550.html
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новости культуры, михаил мишустин, сергиев посад, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Сергиев Посад, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус

Минкультуры: Сергиево-Посадский музей-заповедник получил федеральный статус

© Фото : Министерство культуры РФСергиево-Посадский музей-заповедник
Сергиево-Посадский музей-заповедник - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Министерство культуры РФ
Сергиево-Посадский музей-заповедник. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник получил федеральный статус, функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет осуществлять Минкультуры России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Сергиев Посад – один из старейших городов России, историю которого бережно хранит Сергиево-Посадский музей-заповедник. В свое время великий российский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев назвал музей "Эрмитажем русской культуры". Значительное число уникальных произведений, находящихся в музейном собрании, отражает важные пласты русской национальной культуры и российской государственности", – приводит пресс-служба слова директора департамента музеев и внешних связей Елены Харламовой.
В министерстве отметили, что соответствующее распоряжение о присуждении музею-заповеднику федерального статуса подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В Минкультуры добавили, что фондовое собрание музея насчитывает около 200 тысяч предметов и включает коллекции художественных произведений и памятников истории русского искусства XI – начала XX века, одно из лучших в России собраний народного и декоративно-прикладного искусства XVII – XXI веков, изобразительного искусства XX – XXI веков, а также археологии и краеведения.
"Сергиево-Посадский музей-заповедник – один из редких российских музеев, в характере коллекций которого прослеживается теснейшая связь с историей Отечества, знаменитого монастыря, освященного именем преподобного Сергия Радонежского, и древнего города Сергиева Посада, выросшего вокруг обители Святого", — уточнили в ведомстве.
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КультураНовости культурыМихаил МишустинСергиев ПосадМузеиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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