Рейтинг@Mail.ru
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
09:55 18.01.2024 (обновлено: 10:19 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/muzeiposeschaemost-1922006371.html
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2024
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году
Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:55
2024-01-18T10:19
музейные маршруты россии
ольга любимова
россия
пушкинская карта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914671452_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_e0979d9518bbb37f993f36d2526f83f9.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.&quot;43 миллиона человек в общей сложности – это количество людей, которое побывало в наших музеях&quot;, - сказала глава минкультуры РФ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре &quot;Россия сегодня&quot;.Она отметила, что более 1 миллиона 100 тысяч билетов были приобретены молодыми людьми по программе "Пушкинская карта"."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914671452_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_aa22196b3a3e8cc1b04fbbfd103409a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга любимова, россия, пушкинская карта
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Пушкинская карта

Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Вид на Эрмитаж с Дворцового моста в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«

"43 миллиона человек в общей сложности – это количество людей, которое побывало в наших музеях", - сказала глава минкультуры РФ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Она отметила, что более 1 миллиона 100 тысяч билетов были приобретены молодыми людьми по программе "Пушкинская карта".
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваРоссияПушкинская карта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала