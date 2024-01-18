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Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2024
Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году
Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:55
2024-01-18T09:55
2024-01-18T10:19
музейные маршруты россии
ольга любимова
россия
пушкинская карта
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."43 миллиона человек в общей сложности – это количество людей, которое побывало в наших музеях", - сказала глава минкультуры РФ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она отметила, что более 1 миллиона 100 тысяч билетов были приобретены молодыми людьми по программе "Пушкинская карта"."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.
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ольга любимова, россия, пушкинская карта
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Россия, Пушкинская карта
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"43 миллиона человек в общей сложности – это количество людей, которое побывало в наших музеях", - сказала глава минкультуры РФ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Она отметила, что более 1 миллиона 100 тысяч билетов были приобретены молодыми людьми по программе "Пушкинская карта".
"Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.