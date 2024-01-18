https://ria.ru/20240118/muzeiposeschaemost-1922006371.html

Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году

Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2024

Почти 43 миллиона человек посетили федеральные музеи России в 2023 году

Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:55

2024-01-18T09:55

2024-01-18T10:19

музейные маршруты россии

ольга любимова

россия

пушкинская карта

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России за 2023 год посетили почти 43 миллиона человек, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."43 миллиона человек в общей сложности – это количество людей, которое побывало в наших музеях", - сказала глава минкультуры РФ на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она отметила, что более 1 миллиона 100 тысяч билетов были приобретены молодыми людьми по программе "Пушкинская карта"."Пушкинская карта" – программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в России 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ольга любимова, россия, пушкинская карта