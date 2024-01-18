https://ria.ru/20240118/muzeiposeschaemost-1922001398.html

Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек

Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек - РИА Новости, 18.01.2024

Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек

Федеральные музеи России в новогодние праздники посетили свыше одного миллиона человек, почти 20% из них – дети, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:59

2024-01-18T09:59

2024-01-18T10:02

музейные маршруты россии

ольга любимова

третьяковская галерея

царское село (музей-заповедник)

эрмитаж (музей)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России в новогодние праздники посетили свыше одного миллиона человек, почти 20% из них – дети, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Миллион человек побывало в российских музеях за восемь дней. Еще и особенно приятно, что 20% из них – дети. Все время говорим о том, что очень хочется, чтобы в музеи приходили всей семьей", - сказала глава минкультуры на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она отметила, что самыми посещаемыми в новогодние праздники музеями стали Третьяковская галерея, которую посетили 102 тысячи человек, Эрмитаж (94 тысячи человек) и заповедник "Царское село" (90 тысяч человек).

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга любимова, третьяковская галерея, царское село (музей-заповедник), эрмитаж (музей)