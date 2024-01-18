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Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек
Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек - РИА Новости, 18.01.2024
Федеральные музеи в новогодние праздники посетили свыше миллиона человек
Федеральные музеи России в новогодние праздники посетили свыше одного миллиона человек, почти 20% из них – дети, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:59
2024-01-18T09:59
2024-01-18T10:02
музейные маршруты россии
ольга любимова
третьяковская галерея
царское село (музей-заповедник)
эрмитаж (музей)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные музеи России в новогодние праздники посетили свыше одного миллиона человек, почти 20% из них – дети, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Миллион человек побывало в российских музеях за восемь дней. Еще и особенно приятно, что 20% из них – дети. Все время говорим о том, что очень хочется, чтобы в музеи приходили всей семьей", - сказала глава минкультуры на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Она отметила, что самыми посещаемыми в новогодние праздники музеями стали Третьяковская галерея, которую посетили 102 тысячи человек, Эрмитаж (94 тысячи человек) и заповедник "Царское село" (90 тысяч человек).
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ольга любимова, третьяковская галерея, царское село (музей-заповедник), эрмитаж (музей)
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, Царское Село (музей-заповедник), Эрмитаж (музей)