https://ria.ru/20240118/moskva-1922100086.html

В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма

В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма - РИА Новости, 18.01.2024

В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма

В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:07

2024-01-18T14:07

2024-01-18T14:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение. "Для 11 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 22 объекта, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, воду заранее доставили в автоцистернах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.

https://ria.ru/20240118/moskva-1922096782.html

https://ria.ru/20240118/patriarkh-1922084901.html

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городское хозяйство москвы, петр бирюков