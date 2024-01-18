Рейтинг@Mail.ru
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:07 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/moskva-1922100086.html
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма
В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847109662_0:265:2560:1705_1920x0_80_0_0_a5865ceb78a21e0677ef4aea490a4512.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение. "Для 11 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 22 объекта, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, воду заранее доставили в автоцистернах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.
https://ria.ru/20240118/moskva-1922096782.html
https://ria.ru/20240118/patriarkh-1922084901.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847109662_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_1b7ac7b148cc3be6be1c383edf367c36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков

В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты дополнительно обеспечили питьевой водой храмы Москвы к Крещению
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой храмы Москвы к Крещению - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты дополнительно обеспечили питьевой водой храмы Москвы к Крещению
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве
Вчера, 14:00
Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
"Для 11 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 22 объекта, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, воду заранее доставили в автоцистернах", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Патриарх Кирилл в Крещенский сочельник освятил воду
Вчера, 13:31
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала