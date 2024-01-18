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В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве к Крещению дополнительно обеспечили водой 33 церкви и храма
В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
2024-01-18T14:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение. "Для 11 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 22 объекта, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, воду заранее доставили в автоцистернах", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.
https://ria.ru/20240118/moskva-1922096782.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В столице в преддверии Крещения дополнительно обеспечили питьевой водой 33 церкви и храма, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства традиционно в преддверии праздника организовали временное водоснабжение 33 церквей и храмовых комплексов. Работы проводились по предварительным заявкам и в настоящее время выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков.
Бирюков: специалисты обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве
Заместитель мэра пояснил, что для каждого объекта подбиралось индивидуальное решение.
"Для 11 сооружений временное водоснабжение было организовано с помощью байпасов - временных трубопроводов, проложенных на поверхности. На 22 объекта, где отсутствовала техническая возможность для прокладки таких конструкций, воду заранее доставили в автоцистернах", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в ночь с 18 на 19 января возле всех храмов, церквей и монастырей будут дежурить наряды спасателей и пожарных. Приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, которые в этом году пройдут на 42 специально обустроенных площадках.
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