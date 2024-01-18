https://ria.ru/20240118/moskva-1921989657.html
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:21
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году обновили 25 домов в стиле модерн, а с 2015-го - почти 90", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы. Отмечается, что, в частности, отремонтировали дом на проспекте Мира, здание в Большом Сухаревском переулке, дом в 1-м Неопалимовском переулке.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году обновили 25 домов в стиле модерн, а с 2015-го - почти 90", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что, в частности, отремонтировали дом на проспекте Мира, здание в Большом Сухаревском переулке, дом в 1-м Неопалимовском переулке.
В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей