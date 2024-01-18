Рейтинг@Mail.ru
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:21 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/moskva-1921989657.html
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн - РИА Новости, 18.01.2024
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн
В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:21
2024-01-18T09:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595461013_0:224:3080:1957_1920x0_80_0_0_84060145e141981366dc25d4271c0e4b.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году обновили 25 домов в стиле модерн, а с 2015-го - почти 90", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы. Отмечается, что, в частности, отремонтировали дом на проспекте Мира, здание в Большом Сухаревском переулке, дом в 1-м Неопалимовском переулке.
https://ria.ru/20240117/moskva-1921792977.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595461013_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c100992d26e6bb22774e83bc8763642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва

В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Москве в 2023 году капитально отремонтировали 25 домов в стиле модерн, а с 2015 года - почти 90, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2023 году обновили 25 домов в стиле модерн, а с 2015-го - почти 90", - цитируют в сообщении комплекс городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что, в частности, отремонтировали дом на проспекте Мира, здание в Большом Сухаревском переулке, дом в 1-м Неопалимовском переулке.
Установка домового указателя - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Москве за год установили около пяти тысяч новых домовых указателей
Вчера, 10:43
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала