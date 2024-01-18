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"Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:09 18.01.2024 (обновлено: 20:11 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/mobilizatsiya-1922208285.html
"Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации
"Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации - РИА Новости, 18.01.2024
"Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что насильно мобилизовать украинских мужчин, находящихся за... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T20:09
2024-01-18T20:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что насильно мобилизовать украинских мужчин, находящихся за границей, властям страны не получится, особенно тех, кто законно проживает там в статусе беженца. "Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца", - приводит слова Данилова информационное агентство Report. Он отметил, что украинскому правительству необходимо внести коррективы в закон о мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым. По его мнению, после доработки редакции законопроекта с учетом всех правок, "новая версия не вызовет серьезного недовольства у общественности". Отвечая на вопрос о том, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховною раду, Данилов ответил, что это решение зависит от парламентариев. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Насильно не получится". Киев признал неудобную правду о мобилизации

СНБО назвал принудительную мобилизацию украинцев за границей невозможной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что насильно мобилизовать украинских мужчин, находящихся за границей, властям страны не получится, особенно тех, кто законно проживает там в статусе беженца.
"Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится. Если гражданин официально имеет статус беженца, пострадавшего от военной агрессии, мы не сможем вмешаться. Ведь в каждой стране есть свои законы касательно людей со статусом беженца", - приводит слова Данилова информационное агентство Report.
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Он отметил, что украинскому правительству необходимо внести коррективы в закон о мобилизации, чтобы сделать процесс призыва на военную службу более справедливым.
По его мнению, после доработки редакции законопроекта с учетом всех правок, "новая версия не вызовет серьезного недовольства у общественности". Отвечая на вопрос о том, когда законопроект будет вынесен на обсуждение в Верховною раду, Данилов ответил, что это решение зависит от парламентариев.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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