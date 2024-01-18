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Россия не сдает позиций в науке, заявил Медведев - РИА Новости, 18.01.2024
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19:36 18.01.2024 (обновлено: 20:10 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/medvedev-1922204062.html
Россия не сдает позиций в науке, заявил Медведев
Россия не сдает позиций в науке, заявил Медведев - РИА Новости, 18.01.2024
Россия не сдает позиций в науке, заявил Медведев
Когда против России вводятся санкции и научная блокада, наличие работ высокого уровня от молодых ученых свидетельствует о высоком потенциале российской науки,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:36
2024-01-18T20:10
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Когда против России вводятся санкции и научная блокада, наличие работ высокого уровня от молодых ученых свидетельствует о высоком потенциале российской науки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по науке и образованию при Президенте РФ.Как сообщил Медведев на своей странице во "ВКонтакте", на заседании обсуждались итоги экспертизы работ, представленных на соискание премии главы государства в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год. "Наши молодые учёные достойно продолжают традиции отечественной науки, вносят в её развитие значимый вклад", - написал Медведев.Выступая на заседании, Медведев отметил, что РФ не сдает позиции в науке."В нынешней ситуации потенциал, перспективы таких работ особенно важны, поскольку в условиях, когда против нас вводятся различные санкции, научные блокады и всякого рода ограничения, само по себе наличие таких работ высокого уровня свидетельство очень высокого потенциала нашей науке. Нравится это кому-то или не нравится, но мы действительно своих позиций не сдаем, работы конкурентоспособны на мировом уровне", - подчеркнул Медведев.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Россия не сдает позиций в науке, заявил Медведев

Медведев: Россия не сдает своих позиций в науке

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Когда против России вводятся санкции и научная блокада, наличие работ высокого уровня от молодых ученых свидетельствует о высоком потенциале российской науки, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по науке и образованию при Президенте РФ.
Как сообщил Медведев на своей странице во "ВКонтакте", на заседании обсуждались итоги экспертизы работ, представленных на соискание премии главы государства в области науки и инноваций для молодых учёных за 2023 год. "Наши молодые учёные достойно продолжают традиции отечественной науки, вносят в её развитие значимый вклад", - написал Медведев.
Выступая на заседании, Медведев отметил, что РФ не сдает позиции в науке.
"В нынешней ситуации потенциал, перспективы таких работ особенно важны, поскольку в условиях, когда против нас вводятся различные санкции, научные блокады и всякого рода ограничения, само по себе наличие таких работ высокого уровня свидетельство очень высокого потенциала нашей науке. Нравится это кому-то или не нравится, но мы действительно своих позиций не сдаем, работы конкурентоспособны на мировом уровне", - подчеркнул Медведев.
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