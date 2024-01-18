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Ольга Любимова: мы открыты и готовы к прокату иностранных картин

Ольга Любимова: мы открыты и готовы к прокату иностранных картин - РИА Новости, 18.01.2024

Ольга Любимова: мы открыты и готовы к прокату иностранных картин

О преемнике Юрия Соломина в Малом театре, поддержке отечественного кино, важной миссии предстоящего Международного Московского кинофестиваля для международного... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:00

2024-01-18T15:00

2024-01-18T15:00

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О преемнике Юрия Соломина в Малом театре, поддержке отечественного кино, важной миссии предстоящего Международного Московского кинофестиваля для международного культурного сотрудничества, механизмах по борьбе с нелегальными кинопоказами в кинотеатрах и юбилейном Санкт-Петербургском культурном форуме в интервью РИА Новости рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова. Беседовала Мария Полякова.— Ольга Борисовна, спасибо большое, что согласились с нами побеседовать. Наш первый вопрос: Валерий Абисалович Гергиев недавно возглавил два главных театра страны Большой и Мариинский. Руководство на два города — это большая ответственность. Скажите, пожалуйста, будет ли ему кто-то помогать?— Валерий Абисалович возглавляет Мариинский театр уже более 30 лет, а Большой театр — это декабрьское событие 2023 года. Конечно же, мы очень много общались с маэстро о планах, о том, как будет меняться репертуарная политика Большого театра, и вообще в целом о том, как должен выглядеть репертуар музыкальных театров, крупнейших концертных залов в нашей стране, как должны развиваться крупнейшие музыкальные институции, консерватории. Это целый комплекс, на самом деле, задач.Понимаете, порой труппы наших крупнейших театров — это несколько тысяч человек. И Большой, и Мариинский театры – это, действительно, огромные пространства с невероятным количеством цехов, где трудятся фантастические, важнейшие для нас специалисты, каждый своего дела.Начинаем мы учиться хореографии, музыке буквально с пяти лет. Порой музыканты учатся в течение всей своей жизни: у нас есть в Гнесинском училище студент, которому 60 с лишним лет. Мы понимаем, когда говорим, в целом, о репертуарной политике в нашей стране, наших крупнейших музыкальных театров, филармоний, консерваторий, о гастрольной, концертной деятельности наших коллективов, на самом деле, это такой круг вопросов, которые как раз, скорее, Валерий Абисалович помогает решать министерству культуры.При министерстве культуры создан отдельный совет, куда вошли знаковые для нашей музыкальной культуры деятели: Алексей Алексеевич Шалашов — многолетний бессменный руководитель Московской филармонии, Денис Леонидович Мацуев, Валерий Абисалович Гергиев и наши коллеги. Мы уже встречались в конце 2023 года. Там мы, конечно, обсуждаем и общие планы, и общий гастрольный график, и репертуарный.Если же говорить о деятельности Большого театра и Мариинского театра, бесценную помощь традиционно оказывает попечительский совет этих двух театров. Это не только бизнес, экономика и деньги, но и виднейшие наши деятели, которые помогают, в том числе обсуждать репертуар и гастроли этих уникальных пространств.— Перейдем тогда к драматическим театрам. К сожалению, в понедельник страна простилась с Юрием Мефодьевичем Соломиным — бессменным руководителем Малого театра. Это невосполнимая потеря для русской культуры, тем более он руководил театром 35 лет. Кто, по вашему мнению, может занять эту должность после него?— Так сложилось, что я просто физически выросла в Малом театре. Мой отец был много лет замом Юрия Мефодьевича, и я выросла на спектаклях этого театра и на его ролях. Для меня лично его уход — это невосполнимая потеря, в том числе и для нашей семьи. Мы понимаем, что такое большая семья Малого театра — это и большая семья Щепкинского училища, и тысяч его студентов, и самой труппы, для которых Юрий Мефодьевич был другом, для кого-то был отцом родным, для кого-то был добрым дедушкой.Уникальность Малого театра, самостийность и невероятная аутентичность, если можно позволить себе так говорить о театре, заключается в том, что невозможно представить себе, как в футболе, что ты пригласишь в этот клуб какого-то играющего топа или руководящего эффективного менеджера. Это все не про Малый театр. Это инородная субстанция, которую отторгнет этот организм, единый и живой.Сейчас все должны смириться с уходом Юрия Мефодьевича. Мы сознательно не трогаем ни руководство театра, ни членов труппы. Никого сверху назначать — в жизни себе такого представить не можем. Встретимся с нашими "аксакалами", администрацией и руководством театра, и совместно примем решение, которое, я уверена, Юрий Мефодьевич сверху благословит.— Обращаясь к сфере кино и подводя итоги ушедшего года, нельзя не сказать об успехах российского кинематографа. По итогу праздников фильмы в новогодней гонке кинопроката бьют новые рекорды. Планируется ли в следующем году увеличение поддержки отечественного кино?— У нас есть очень удобное приложение ЕАИС: оно работает уже много лет, и у каждого на смартфоне. Иногда даже у подростков, которые следят за новинками, оно есть. Там показывается с разницей в 10 минут вся статистика: какое количество денег, какой фильм, количество прокатных удостоверений, выданных министерством культуры, сколько фильм заработал, сколько зрителей посмотрели. В разных регионах количество билетов не зависит от бокс-офиса, он зависит от того, сколько и в каком регионе стоит билет. Мы можем показать полностью, сколько там миллионов человек побывало на фильме: как на "Чебурашке" 22 миллиона человек — мы просто видим эти цифры. Это такая статистика, очень важная и для маркетологов, и для всего для всего рынка, и для зрителей, для критиков в том числе.Рынок очень активно развивается. Я не случайно перехожу от культуры к экономике. Очень активно развивается бизнес: кинокомпании становятся богаче. Время, когда каждый год нужно добавлять финансирование, немножко отступает. На данный момент мы не видим необходимости выделять дополнительные средства из бюджета — очень сложного, сформированного исходя из потребностей и реалий 2024-го года. Помимо того, что уже выделяется, есть другие эффективные способы поддержки: через Институт развития Интернета, министерство культуры, Фонд кино. Весь рынок очень хорошо знает эти правила.Так, благодаря Институту развития Интернета наши сериалы становятся прекрасными. Яркий репертуар платформ дает возможность многим людям, которые не могут выйти и много времени провести на улице, включить, посмотреть, какие разные стали наши платформы, как много там действительно качественных сериалов для самого разного зрителя с самыми разными жанрами.Фонд кино — это всегда блокбастеры, фильмы-события, фильмы-катастрофы. С другой стороны, это и семейные фильмы, детское кино.Министерство культуры занимается патриотическим и авторским кино, а также дебютами — нашими молодыми ребятами. Но это не фильмы "для пап и мам", чтобы показать друзьям. Точно также смотрим на KPI, на каких фестивалях был представлен, как нашли прокатчика, как поучаствовали в российском прокате. Не случайно 181 фильм был в 2023 году, но мы понимаем, что нам нужно больше.Когда я говорила с основными нашими прокатчиками, мы обсуждали, как будем справляться дальше. Традиционно российские продюсеры боялись летнего периода, когда всех детей и подростков отвозят бабушкам, дедушкам, все уезжают из городов на природу. Однако сейчас летом планируются фанатские премьеры, как было раньше с американским кино. Создается определенный жанр внутри нашего профессионального сообщества. Наши прокатчики не побоялись и поставили летом премьеру второй части "Майора Грома". Все мы помним, как "Гром" "гремел", когда была первая часть. Есть определенные фанаты, и надеемся, что их армия будет становиться больше, а наши кинотеатры тоже будут прирастать большим количеством зрителей в году.— Говоря о прокате, в ушедшем году возникали проблемы с пиратскими показами фильмов, которые не получали на территории России прокатных удостоверений. Планируется ли разработать какие-либо механизмы борьбы в дальнейшем с пиратскими показами?— Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных — это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль.В этом смысле мы делаем для отрасли все, мы делаем для кинопоказа все. Если вы обратите внимание, те зарубежные продюсеры, которые готовы приходить к нам с картинами, соответствующими действующему законодательству, и мы можем выдать им прокатное удостоверение, прекрасно проходят и выходят. Наряду с нашими фильмами выходят фильмы Гая Ричи, блистательно идет анимация Миядзаки в трех прокатных удостоверениях: с субтитрами, с одной озвучкой, с другой озвучкой. Это глубокий, японский анимационный фильм. Для мастера Миядзаки нет недружественного зрителя. Он трудится для людей, которые живут на этой планете. Выходит эта картина, между прочим, в новогодние праздники. Очень сложная, очень философская, очень мудрая. Прощальные слова великого японского мастера собрала порядка 400 миллионов в российском прокате.У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали. Необязательно, чтобы были только драмы. Это могут быть комедии. Мы абсолютно открыты, в отличие от наших не коллег, мы готовы к прокату, мы рады, мы не боимся этой конкуренции.Мы знаем, что нужно делать свое кино таким, чтобы зритель хотел приходить, а еще потом бабушку с дедушкой позвать, друзьям в школе похвастаться. В этом смысле, конечно, с такого рода контентом мы будем работать с удовольствием. А пиратов мы будем просто штрафовать — тех нерадивых владельцев кинотеатров, которые позволяют себе жульничать. Для этого есть все нормы действующего законодательства.— То есть все-таки, конечно, у нас в России остается зарубежное кино, несмотря на лидерство российского?— Да. Вы даже увидите, часть из них находится по-прежнему в топе и прекрасно прокатываются свои картины, получая своевременно прокатные удостоверения. Ни одной проблемы в прошлом году не было ни у нас, ни у тех, кто приносил нам свои фильмы для получения прокатного удостоверения.— Еще немножко о кино: предстоящий Московский Международный кинофестиваль пройдет уже весной. Какие ожидания связаны с ним?— Вы знаете, ожидания традиционные для ММКФ: толпы наших коллег из самых разных стран, которые приезжают в Москву и счастливы представить на крупнейшем фестивале авторского кино свои уникальные работы. Даже в самые сложные для нас прошлый-позапрошлый годы ни на секундочку горизонтальная связь с нашим профессиональным сообществом не прекращалась. Об этом свидетельствует и Санкт-Петербургский культурный форум: 71 страна не может быть недружественной или дружественной. Это просто люди, которые нас любят, наши коллеги, деятели культуры.Вы знаете, какой умеет быть гостеприимной Москва. Мы гордимся этим, принимаем всех и счастливы, что приезжают к нам. Важно, что помимо такой традиционной, привычной для кинофестиваля недели показов, где заранее забронированы все билеты — это просто фантастика. Это же не комиксы американские, это приехали сложнейшие картины наших коллег из Китая, с Ближнего Востока, масса на самом деле, и в том числе из европейских стран. Балканы традиционно очень сильные представляют работы. С таким удовольствием ходят люди, при том, что это работа, а не фильм под попкорн. Это фильм, где ты трудишься, где пытаешься понять, что хотел сказать автор, где ты рефлексируешь вместе с ним на заданные им же самим темы. И это действительно такой очень серьезный внутренний труд: на свидание не каждую девушку пригласишь на такое кино. Тем не менее, все билеты раскуплены.Толпы народа на деловой программе. Когда мы встречаемся и презентуем новые проекты, когда даем большую площадку и возможность для наших продюсеров здесь же на месте найти коллег, войти в копродукцию, сделать совместное производство — это, конечно, и для министерства культуры с точки зрения нашей международной деятельности очень важно. Поэтому мы с особым чувством всегда ждем эту неделю Московского Международного кинофестиваля. Будем радоваться, трудиться и болеть вместе с ними.— Вы вспомнили про Культурный форум, который в прошлом году с успехом прошел в Санкт-Петербурге. Планируется ли в этом году его проведение?— Непременно. Конечно, он юбилейный — десятый. Это для нас особая миссия и ответственность. Мы, когда начинали после трехгодичной паузы пригласительную компанию, думали, кто приедет, как правильно, какие темы и так далее. А потом оказывается, что никогда на Санкт-Петербургском культурном форуме не было тридцать одного министра культуры (из разных стран мира – ред.) — моих коллег. Значит, само время подсказывает, что люди хотят приехать, хотят дискуссии, общения друг с другом. Оно бесценно. Когда выступает замминистра культуры Палестины, на его выступлении живо реагируют мои коллеги из Сирии или Омана, со слезами поддержки, все это происходит в Эрмитаже. Мы видим, как мои коллеги из Латинской Америки подходят, обсуждают с ним те или иные темы. Это один из примеров, но на самом деле очень эмоциональных.Ряд важнейших двусторонних соглашений — это же место еще где заключаются двусторонние соглашения по выставочной деятельности, по совместному производству, по планам гастрольной деятельности. Поэтому, конечно, готовимся.

https://radiosputnik.ru/20231209/1914852843.html

https://ria.ru/20231208/teatr-1914088415.html

https://radiosputnik.ru/20240117/kino-1921864998.html

https://ria.ru/20240106/kholop-1919924420.html

https://ria.ru/20231110/zinyakova-1908590623.html

https://ria.ru/20231227/kinofestival-1918417082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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