https://ria.ru/20240118/lavrov-1922123185.html
Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой
Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналисткой газеты "Союзное Вече", которая по-разному обратилась к нему и представителю дипломатического ведомства... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:08
2024-01-18T15:22
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналисткой газеты "Союзное Вече", которая по-разному обратилась к нему и представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой на пресс-конференции."Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", — сказала корреспондент.На ее обращение отреагировал министр."А я не уважаемый, нет?" — пошутил Лавров.Вопрос журналистки касался того, как Россия и Белоруссия будут удерживать агрессию НАТО. По словам главы МИД, если у Запада возобладает самоубийственная логика, то россияне и белорусы плечом к плечу отстоят свою независимость и интересы. Он добавил, что в этом нет никаких сомнений, поскольку имеются все необходимые средства.В четверг, 18 января, министр провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html
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"А я не уважаемый?" – Лавров пошутил над журналисткой
"А я не уважаемый?" – Лавров пошутил над журналисткой
2024-01-18T15:08
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в мире, белоруссия, мария захарова, нато, сергей лавров, россия
В мире, Белоруссия, Мария Захарова, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой
Лавров пошутил над журналисткой, по-разному обратившейся к нему и Захаровой
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналисткой газеты "Союзное Вече", которая по-разному обратилась к нему и представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой на пресс-конференции.
"Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", — сказала корреспондент.
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На ее обращение отреагировал министр.
"А я не уважаемый, нет?" — пошутил Лавров.
Вопрос журналистки касался того, как Россия и Белоруссия
будут удерживать агрессию НАТО
. По словам главы МИД, если у Запада возобладает самоубийственная логика, то россияне и белорусы плечом к плечу отстоят свою независимость и интересы. Он добавил, что в этом нет никаких сомнений, поскольку имеются все необходимые средства.
В четверг, 18 января, министр провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
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