https://ria.ru/20240118/lavrov-1922123185.html

Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой

Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров пошутил над обращением журналистки к нему и Захаровой

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналисткой газеты "Союзное Вече", которая по-разному обратилась к нему и представителю дипломатического ведомства... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:08

2024-01-18T15:22

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналисткой газеты "Союзное Вече", которая по-разному обратилась к нему и представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой на пресс-конференции."Здравствуйте, Сергей Викторович, уважаемая Мария Владимировна", — сказала корреспондент.На ее обращение отреагировал министр."А я не уважаемый, нет?" — пошутил Лавров.Вопрос журналистки касался того, как Россия и Белоруссия будут удерживать агрессию НАТО. По словам главы МИД, если у Запада возобладает самоубийственная логика, то россияне и белорусы плечом к плечу отстоят свою независимость и интересы. Он добавил, что в этом нет никаких сомнений, поскольку имеются все необходимые средства.В четверг, 18 января, министр провел пресс-конференцию по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922100597.html

https://ria.ru/20231201/lavrov-1913261580.html

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"А я не уважаемый?" – Лавров пошутил над журналисткой "А я не уважаемый?" – Лавров пошутил над журналисткой 2024-01-18T15:08 true PT0M09S

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в мире, белоруссия, мария захарова, нато, сергей лавров, россия