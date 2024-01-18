https://ria.ru/20240118/lavrov-1922093991.html

Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров

Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров

Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:52

2024-01-18T13:52

2024-01-18T13:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.Он также напомнил о заявлениях отставных высокопоставленных американских военных, которые говорят, что "надо в Крыму уничтожить все возможности для жизни, чтобы там флота российского не было"."Залезть в голову к этим людям было бы интересно. Я просто хотел бы посмотреть - они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одергивает", - отметил он.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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в мире, россия, лондон, владимир зеленский, сергей лавров