https://ria.ru/20240118/lavrov-1922093991.html
Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров
Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров
Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:52
2024-01-18T13:52
2024-01-18T13:59
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.Он также напомнил о заявлениях отставных высокопоставленных американских военных, которые говорят, что "надо в Крыму уничтожить все возможности для жизни, чтобы там флота российского не было"."Залезть в голову к этим людям было бы интересно. Я просто хотел бы посмотреть - они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одергивает", - отметил он.
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в мире, россия, лондон, владимир зеленский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Лондон "науськивает" Зеленского атаковать Россию, заявил Лавров
Лавров: Лондон науськивает Зеленского атаковать объекты на территории РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лондон "науськивает" Владимира Зеленского атаковать объекты на территории РФ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Лондон буквально "науськивает" Зеленского бомбить любые объекты на любой части РФ", - заявил Лавров на своей пресс-конференции.
Он также напомнил о заявлениях отставных высокопоставленных американских военных, которые говорят, что "надо в Крыму уничтожить все возможности для жизни, чтобы там флота российского не было".
"Залезть в голову к этим людям было бы интересно. Я просто хотел бы посмотреть - они провокаторы или они думают, что у нас коленки дрогнут? И никто их не одергивает", - отметил он.
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