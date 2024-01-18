https://ria.ru/20240118/lavrov-1922065406.html

Россия тепло относится к армянскому народу, заявил Лавров

Россия тепло относится к армянскому народу, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Россия тепло относится к армянскому народу, заявил Лавров

Россия тепло относится к армянскому народу, история все расставит на свои места, но в одиночку решить вопросы не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:06

2024-01-18T13:06

2024-01-18T13:26

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сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия тепло относится к армянскому народу, история все расставит на свои места, но в одиночку решить вопросы не получится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Еще раз подчеркну, у нас очень тёплое отношение к армянскому народу, мы уверены в том, что история все расставит по своим местам, но в одиночку мы не решим всех этих проблем… Для танго нужны двое", - сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, комментируя ситуацию в отношениях между Москвой и Ереваном."Как уже публично заявили в Армении: ОДКБ разочаровало, Россия разочаровала, а вот Запад не разочаровал. Это выбор армянского руководства", - добавил министр.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские миротворцы добросовестно выполняли свои обязательства в Карабахе. Он также отмечал, что Россия использовала все механизмы в правовом смысле, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку в Карабахе.Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана.Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований.После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20240112/armeniya-1920907106.html

https://ria.ru/20240118/lavrov-1922056366.html

https://ria.ru/20240110/armeniya-1920458927.html

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россия, москва, ереван, сергей лавров