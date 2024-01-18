https://ria.ru/20240118/lavrov-1922047805.html

Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах России и Украины

Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах России и Украины - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров назвал слухами сообщения о прямых переговорах России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения СМИ о якобы прямых переговорах РФ и Украины, отметив, что решать, когда завершать... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:21

2024-01-18T12:21

2024-01-18T12:32

россия

украина

сергей лавров

москва

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами сообщения СМИ о якобы прямых переговорах РФ и Украины, отметив, что решать, когда завершать конфликт, будет не Украина."Слухи они и есть слухи", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года, комментируя сообщения СМИ о якобы прямых переговорах Москвы и Киева.Он отметил, что всем понятно, что не Украина будет решать, когда остановиться и всерьез говорить о реалистичных условиях конфликта, что предполагает отказ от нацистской идеологии, риторики и расизма по отношению к всему русскому."И, конечно, говорить об этом надо с Западом", - заключил министр.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922046590.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

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россия, украина, сергей лавров, москва, владимир путин