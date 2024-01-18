https://ria.ru/20240118/lavrov-1922040902.html

Лавров оценил условия, созданные США для выполнения договоров о разоружении

Лавров оценил условия, созданные США для выполнения договоров о разоружении - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров оценил условия, созданные США для выполнения договоров о разоружении

США, заморозившие стратегический диалог с РФ, своими же действиями создали неприемлемые условия для выполнения соглашений о разоружении, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:59

2024-01-18T11:59

2024-01-18T12:17

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США, заморозившие стратегический диалог с РФ, своими же действиями создали неприемлемые условия для выполнения соглашений о разоружении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году Лавров подчеркнул, что Вашингтон последовательно стремился обеспечить себе "свободу рук", демонтируя шаг за шагом систему различных соглашений о контроле над вооружениями."То же самое произошло с Договором об обычных вооруженных силах в Европе и с самим ДСНВ в силу того, что США создали неприемлемые условия для их выполнения. Именно американская сторона - напомню об этом - заморозила в свое время двусторонний стратегический диалог, ссылаясь на неблагоприятный военно-политический фон", - сказал министр.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон должна была сократить свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

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