https://ria.ru/20240118/lavrov-1922037267.html

Лавров прокомментировал неприятие антинацистской резолюции экс-странами Оси

Лавров прокомментировал неприятие антинацистской резолюции экс-странами Оси - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров прокомментировал неприятие антинацистской резолюции экс-странами Оси

Повторное голосование Германии, Японии и Италии против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма, наводит на серьезный мысли о развитии идеологических... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:53

2024-01-18T11:53

2024-01-18T11:53

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германия

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оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Повторное голосование Германии, Японии и Италии против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма, наводит на серьезный мысли о развитии идеологических процессов в этих странах, некогда каявшихся за свои действия в военные годы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году глава МИД напомнил, что в ушедшем году Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Среди голосовавших против нее во второй раз оказались Германия, Италия и Япония - "страны Оси, которые в свое время после поражения во Второй мировой войне публично каялись за преступления, совершенные в годы этой войны, и заверяли всех, что такое больше не повторится", отметил Лавров. "То, что последние два года эти страны голосуют против резолюции, требующей недопущения возрождения нацизма, наводит на достаточно серьезные мысли и заставляет задуматься, в каком направлении развиваются идеологические процессы не только в этих государствах, но и в целом на Западе", - заявил министр. Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма Генассамблея ООН приняла в декабре 2023 года. За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49. Воздержались 14 стран. Среди тех, кто выступил против, оказались США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и другие.

https://ria.ru/20240118/zelenskiy-1922026672.html

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в мире, германия, япония, италия, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон