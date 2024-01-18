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Лавров назвал оправдания США в ситуации с Йеменом жалкими - РИА Новости, 18.01.2024
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11:40 18.01.2024 (обновлено: 12:14 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922030412.html
Лавров назвал оправдания США в ситуации с Йеменом жалкими
Лавров назвал оправдания США в ситуации с Йеменом жалкими - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал оправдания США в ситуации с Йеменом жалкими
США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:40
2024-01-18T12:14
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал", - сказал Лавров на пресс-конференции о результатах деятельности дипломатии РФ в 2023 году."Беспредел", совершаемый в отношении Йемена, министр сравнил с действиями западных стран против Ливии, которую "разбомбили, превратили в черную дыру"."Оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, они выглядят как-то очень жалко, я бы сказал", - добавил Лавров.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.США и Великобритания в ночь на 12 января впервые нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html
https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене
Лавров назвал оправдания США в ситуации с Йеменом жалкими

Лавров: оправдания США в ситуации с Йеменом выглядят жалкими

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и Британия растоптали нормы международного права, начав свои удары по территории Йемена, это беспредел за рамками резолюции ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Безусловно, Соединенные Штаты вместе с англичанами нарушили, просто растоптали все мыслимые нормы международного права, включая резолюцию Совета безопасности, которая лишь призвала защищать коммерческое судоходство. Бомбить Йемен никто не уполномочивал", - сказал Лавров на пресс-конференции о результатах деятельности дипломатии РФ в 2023 году.
"Беспредел", совершаемый в отношении Йемена, министр сравнил с действиями западных стран против Ливии, которую "разбомбили, превратили в черную дыру".
"Оправдательные заявления, которые звучат из Вашингтона, они выглядят как-то очень жалко, я бы сказал", - добавил Лавров.
Красное море - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В США подтвердили обстрел американского судна у берегов Йемена
Вчера, 01:39
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
США и Великобритания в ночь на 12 января впервые нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть
14 января, 00:21
 
В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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