https://ria.ru/20240118/lavrov-1922004067.html

МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке

МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.01.2024

МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке

Встреч у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами в Нью-Йорке на следующей неделе не запланировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:08

2024-01-18T10:08

2024-01-18T10:33

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреч у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами в Нью-Йорке на следующей неделе не запланировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике."С учетом того, как этот вопрос смотрится в силу политики глубоко враждебной в отношении России, проводимой США, и то, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен", - сказал Рябков журналистам."И не в курсе, есть ли у господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена планы быть в Нью-Йорке в этой связи. Мы не имеем такой информации", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, сергей рябков