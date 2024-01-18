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МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.01.2024
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10:08 18.01.2024 (обновлено: 10:33 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922004067.html
МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке
МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке - РИА Новости, 18.01.2024
МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке
Встреч у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами в Нью-Йорке на следующей неделе не запланировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:08
2024-01-18T10:33
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреч у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами в Нью-Йорке на следующей неделе не запланировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике."С учетом того, как этот вопрос смотрится в силу политики глубоко враждебной в отношении России, проводимой США, и то, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен", - сказал Рябков журналистам."И не в курсе, есть ли у господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена планы быть в Нью-Йорке в этой связи. Мы не имеем такой информации", - добавил Рябков.
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в мире, нью-йорк (город), сша, сергей лавров, сергей рябков
В мире, Нью-Йорк (город), США, Сергей Лавров, Сергей Рябков
МИД: у Лаврова не запланированы контакты с американцами в Нью-Йорке

Рябков: у Лаврова не запланированы контакты с представителями США в Нью-Йорке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Встреч у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами в Нью-Йорке на следующей неделе не запланировано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ 22-24 января примет участие в открытых дебатах СБ ООН в Нью-Йорке по Ближнему Востоку и в заседании СБ ООН по украинской тематике.
"С учетом того, как этот вопрос смотрится в силу политики глубоко враждебной в отношении России, проводимой США, и то, как этот вопрос смотрится на протяжении последнего времени, я не предполагаю, что такой контакт будет в принципе возможен", - сказал Рябков журналистам.
"И не в курсе, есть ли у господина (госсекретаря США Энтони) Блинкена планы быть в Нью-Йорке в этой связи. Мы не имеем такой информации", - добавил Рябков.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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В миреНью-Йорк (город)СШАСергей ЛавровСергей Рябков
 
 
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