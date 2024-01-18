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Цивилев: в Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье - РИА Новости, 18.01.2024
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10:40 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kuzbass-1922011113.html
Цивилев: в Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье
Цивилев: в Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье - РИА Новости, 18.01.2024
Цивилев: в Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье
В Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:40
2024-01-18T10:40
кемеровская область
сергей цивилев
таштагольский район
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КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. В Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "В Кузбассе проходит единый день вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Сегодня их получили сразу 1050 человек. 30 сертификатов лично вручил губернатор Сергей Цивилев. Одновременно по его поручению такое же мероприятие прошло во всех муниципалитетах региона", – говорится в сообщении. "Обеспечение жильем детей-сирот — одна из приоритетных задач, обозначенных нашим президентом Владимиром Путиным. В 2022 году мы в Кузбассе начали выдачу сертификатов на приобретение жилья. За два предыдущих года их было выдано 1222, и на 1214 из них уже приобретено жилье... Мы сопровождаем ребят до момента заключения сделки и оформления права собственности, чтобы избежать мошеннических схем. На новом месте при необходимости содействуем с определением детей в детсад или школу, помогаем в трудоустройстве. Это комплексная поддержка, чтобы каждый из ребят, оставшихся без родителей, чувствовал себя защищенным, членом нашей большой семьи кузбассовцев", — сказал Сергей Цивилев. Глава региона отметил, что в этом году стоимость сертификата была проиндексирована, сейчас она составляет 3 009 732 рубля (в 2023 году — 2 676 036 рублей). По условиям программы получатели субсидированной выплаты могут выбрать жилье в любом муниципалитете Кузбасса. Если цена приобретаемой недвижимости выше стоимости сертификата, можно внести дополнительную сумму за счет ипотеки, личных накоплений или средств материнского капитала. К примеру, в Таштагольском районе 17 жителей получили сертификаты по региональной программе обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году в районе реализовали 55 таких сертификатов. Анастасия Кискорова выросла в поселке Усть-Кабырза, была под опекой бабушки. Поступила учиться в Новокузнецкий техникум им. Кузнецова, там встретила супруга и осталась жить в южной столице региона. Семья, в которой недавно родился ребенок, планирует использовать сертификат для приобретения двухкомнатной квартиры. Право на сертификат имеют жители региона старше 21 года, включенные в список детей-сирот и нуждающихся в обеспечении жильем. При этом кандидату необходимо быть трудоустроенным не менее шести месяцев до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья. Подробная информация о том, как оформить заявление на получение сертификата размещена на официальном сайте министерства образования Кузбасса.
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кемеровская область, сергей цивилев, таштагольский район
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Таштагольский район

Цивилев: в Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье

© Фото : Администрация Правительства КузбассаДень вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 янв – РИА Новости. В Кузбассе выдали сразу 1050 сертификатов на жилье детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"В Кузбассе проходит единый день вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. Сегодня их получили сразу 1050 человек. 30 сертификатов лично вручил губернатор Сергей Цивилев. Одновременно по его поручению такое же мероприятие прошло во всех муниципалитетах региона", – говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаДень вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
"Обеспечение жильем детей-сирот — одна из приоритетных задач, обозначенных нашим президентом Владимиром Путиным. В 2022 году мы в Кузбассе начали выдачу сертификатов на приобретение жилья. За два предыдущих года их было выдано 1222, и на 1214 из них уже приобретено жилье... Мы сопровождаем ребят до момента заключения сделки и оформления права собственности, чтобы избежать мошеннических схем. На новом месте при необходимости содействуем с определением детей в детсад или школу, помогаем в трудоустройстве. Это комплексная поддержка, чтобы каждый из ребят, оставшихся без родителей, чувствовал себя защищенным, членом нашей большой семьи кузбассовцев", — сказал Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что в этом году стоимость сертификата была проиндексирована, сейчас она составляет 3 009 732 рубля (в 2023 году — 2 676 036 рублей). По условиям программы получатели субсидированной выплаты могут выбрать жилье в любом муниципалитете Кузбасса. Если цена приобретаемой недвижимости выше стоимости сертификата, можно внести дополнительную сумму за счет ипотеки, личных накоплений или средств материнского капитала.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаДень вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
К примеру, в Таштагольском районе 17 жителей получили сертификаты по региональной программе обеспечения жильем детей-сирот. В прошлом году в районе реализовали 55 таких сертификатов. Анастасия Кискорова выросла в поселке Усть-Кабырза, была под опекой бабушки. Поступила учиться в Новокузнецкий техникум им. Кузнецова, там встретила супруга и осталась жить в южной столице региона. Семья, в которой недавно родился ребенок, планирует использовать сертификат для приобретения двухкомнатной квартиры.
Право на сертификат имеют жители региона старше 21 года, включенные в список детей-сирот и нуждающихся в обеспечении жильем. При этом кандидату необходимо быть трудоустроенным не менее шести месяцев до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья.
Подробная информация о том, как оформить заявление на получение сертификата размещена на официальном сайте министерства образования Кузбасса.
© Фото : Администрация Правительства КузбассаДень вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
День вручения сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей в Кузбассе
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевТаштагольский район
 
 
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