https://ria.ru/20240118/krikalev-1922193635.html

Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 18.01.2024

Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:36

2024-01-18T18:36

2024-01-18T18:51

политика

россия

сергей крикалев

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Сергей Крикалев – советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации."Назначить специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания — 18 января 2024 года.

https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html

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политика, россия, сергей крикалев, владимир путин