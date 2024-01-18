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Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 18.01.2024
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18:36 18.01.2024 (обновлено: 18:51 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/krikalev-1922193635.html
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 18.01.2024
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:36
2024-01-18T18:51
политика
россия
сергей крикалев
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Сергей Крикалев – советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации."Назначить специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания — 18 января 2024 года.
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политика, россия, сергей крикалев, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Крикалев, Владимир Путин
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Крикалева назначили спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в космосе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИсполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев
Исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Сергей Крикалев – советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.
"Назначить специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 18 января 2024 года.
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ПолитикаРоссияСергей КрикалевВладимир Путин
 
 
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