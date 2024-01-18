https://ria.ru/20240118/krikalev-1922193635.html
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе - РИА Новости, 18.01.2024
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:36
2024-01-18T18:36
2024-01-18T18:51
политика
россия
сергей крикалев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/06/1555220686_0:281:3072:2008_1920x0_80_0_0_0e45f593cd1d637c1c7623a54d62f758.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса Героя России Сергея Крикалева, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.Сергей Крикалев – советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации."Назначить специальным представителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса героя России Крикалева Сергея Константиновича", — говорится в документе.Указ вступает в силу со дня его подписания — 18 января 2024 года.
https://ria.ru/20240111/kosmos-1920726628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/06/1555220686_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_e41e589d200c78bed92ebf7705b7d005.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей крикалев, владимир путин
Политика, Россия, Сергей Крикалев, Владимир Путин
Крикалев стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе
Крикалева назначили спецпредставителем президента РФ по сотрудничеству в космосе