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МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям - РИА Новости, 18.01.2024
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12:57 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям - РИА Новости, 18.01.2024
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям
Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:57
2024-01-18T12:57
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. "В преддверии праздника рекомендуем соблюдать меры безопасности. Запрещается выходить на лед большими группами, не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания. Принимать участие не следует людям в нетрезвом состоянии, выход к проруби и майне будет запрещен маленьким детям без сопровождения взрослых, а также гражданам, имеющим проблемы со здоровьем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. В частности, подчеркнули в ведомстве, не рекомендуется окунаться людям с повышенным артериальным давлением, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости подмосковные спасатели советуют обращаться в оперативный штаб, который будет работать до вечера 19 января. Также можно звонить в региональный главк МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-72 и единому номеру вызова экстренных служб 112. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям

МЧС рекомендовало не купаться на Крещение пьяным, больным и большими группами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники крещенских купаний на реке Истре во время празднования Крещения
Участники крещенских купаний на реке Истре во время празднования Крещения - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники крещенских купаний на реке Истре во время празднования Крещения. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами.
"В преддверии праздника рекомендуем соблюдать меры безопасности. Запрещается выходить на лед большими группами, не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания. Принимать участие не следует людям в нетрезвом состоянии, выход к проруби и майне будет запрещен маленьким детям без сопровождения взрослых, а также гражданам, имеющим проблемы со здоровьем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. В частности, подчеркнули в ведомстве, не рекомендуется окунаться людям с повышенным артериальным давлением, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2024Посмотреть
В случае необходимости подмосковные спасатели советуют обращаться в оперативный штаб, который будет работать до вечера 19 января. Также можно звонить в региональный главк МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-72 и единому номеру вызова экстренных служб 112.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.
Верующие во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на территории Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского мужского монастыря в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крещение Господне
 
 
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