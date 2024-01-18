https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям - РИА Новости, 18.01.2024
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям
Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:57
2024-01-18T12:57
2024-01-18T12:57
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крещение господне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845900036_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_de807472fa277b4d419c41570db72e83.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. "В преддверии праздника рекомендуем соблюдать меры безопасности. Запрещается выходить на лед большими группами, не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания. Принимать участие не следует людям в нетрезвом состоянии, выход к проруби и майне будет запрещен маленьким детям без сопровождения взрослых, а также гражданам, имеющим проблемы со здоровьем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. В частности, подчеркнули в ведомстве, не рекомендуется окунаться людям с повышенным артериальным давлением, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости подмосковные спасатели советуют обращаться в оперативный штаб, который будет работать до вечера 19 января. Также можно звонить в региональный главк МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-72 и единому номеру вызова экстренных служб 112. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.
https://ria.ru/20240118/kreschenie-1921907427.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845900036_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_9969514f653c814e441fd13300f7a194.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крещение Господне
МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям
МЧС рекомендовало не купаться на Крещение пьяным, больным и большими группами
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами.
"В преддверии праздника рекомендуем соблюдать меры безопасности. Запрещается выходить на лед большими группами, не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания. Принимать участие не следует людям в нетрезвом состоянии, выход к проруби и майне будет запрещен маленьким детям без сопровождения взрослых, а также гражданам, имеющим проблемы со здоровьем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ
. В частности, подчеркнули в ведомстве, не рекомендуется окунаться людям с повышенным артериальным давлением, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В случае необходимости подмосковные спасатели советуют обращаться в оперативный штаб, который будет работать до вечера 19 января. Также можно звонить в региональный главк МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-72 и единому номеру вызова экстренных служб 112.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.
"Чистой воды заблуждение". Почему Церковь не одобряет крещенские купания