https://ria.ru/20240118/kreschenie-1922061773.html

МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям

МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям - РИА Новости, 18.01.2024

МЧС дало рекомендации по крещенским купаниям

Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:57

2024-01-18T12:57

2024-01-18T12:57

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крещение господне

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Спасатели Московской области не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях нетрезвым и/или больным, а также не советуют выходить на лед большими группами. "В преддверии праздника рекомендуем соблюдать меры безопасности. Запрещается выходить на лед большими группами, не толкать друг друга вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания. Принимать участие не следует людям в нетрезвом состоянии, выход к проруби и майне будет запрещен маленьким детям без сопровождения взрослых, а также гражданам, имеющим проблемы со здоровьем", - рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. В частности, подчеркнули в ведомстве, не рекомендуется окунаться людям с повышенным артериальным давлением, бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистыми заболеваниями. В случае необходимости подмосковные спасатели советуют обращаться в оперативный штаб, который будет работать до вечера 19 января. Также можно звонить в региональный главк МЧС по телефону доверия 8 (498) 505-41-72 и единому номеру вызова экстренных служб 112. Для празднования Крещения в 2023 году в регионах России было организовано свыше 3,3 тысячи купелей, в которые окунулись почти 1,6 миллиона верующих. В местах крещенский купаний было оборудовано 2,68 тысячи пунктов обогрева. Наиболее массово купания прошли в Центральном и Уральском федеральном округах. Безопасность на водоемах страны в Крещенскую ночь обеспечивали свыше 10,6 тысячи спасателей, почти 1,8 тысячи единиц техники, в том числе свыше 50 плавсредств.

https://ria.ru/20240118/kreschenie-1921907427.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крещение господне