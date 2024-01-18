https://ria.ru/20240118/krasnodar-1922195191.html

В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале

В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале - РИА Новости, 18.01.2024

В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале

Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:44

2024-01-18T18:44

2024-01-18T18:50

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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. В середине декабря 2023 года прошло комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не были названы. Сейчас в сезонном расписании московского аэропорта "Шереметьево" указаны рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля с вылетом в 8.20. "Аэропорт обещают в феврале... Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят предложение. Не исключено, что где-то в феврале они откроют", - сообщила Галушко на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о работе аэропорта Краснодара. По словам Галушко, уже запланирован запуск прямого рейса из Краснодара в Стамбул, который будет летать только в дневное время до 21.00.

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, безопасность, краснодарский край, новости - туризм