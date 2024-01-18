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В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале - РИА Новости, 18.01.2024
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале
Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:44
2024-01-18T18:44
2024-01-18T18:50
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КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. В середине декабря 2023 года прошло комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не были названы. Сейчас в сезонном расписании московского аэропорта "Шереметьево" указаны рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля с вылетом в 8.20. "Аэропорт обещают в феврале... Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят предложение. Не исключено, что где-то в феврале они откроют", - сообщила Галушко на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о работе аэропорта Краснодара. По словам Галушко, уже запланирован запуск прямого рейса из Краснодара в Стамбул, который будет летать только в дневное время до 21.00.
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, безопасность, краснодарский край, новости - туризм
Краснодар, Безопасность, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале
Спикер гордумы Краснодара не исключила, что аэропорт откроют в феврале