Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:44 18.01.2024 (обновлено: 18:50 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/krasnodar-1922195191.html
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале - РИА Новости, 18.01.2024
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале
Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:44
2024-01-18T18:50
краснодар
безопасность
краснодарский край
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_0:44:3486:2005_1920x0_80_0_0_45aa8c03320d0783f7a3083db5ec8434.jpg
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале. Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. В середине декабря 2023 года прошло комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не были названы. Сейчас в сезонном расписании московского аэропорта "Шереметьево" указаны рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля с вылетом в 8.20. "Аэропорт обещают в феврале... Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят предложение. Не исключено, что где-то в феврале они откроют", - сообщила Галушко на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о работе аэропорта Краснодара. По словам Галушко, уже запланирован запуск прямого рейса из Краснодара в Стамбул, который будет летать только в дневное время до 21.00.
https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881493.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769249912_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_f9271b1dc941a4c89bc311ce2203b432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, безопасность, краснодарский край, новости - туризм
Краснодар, Безопасность, Краснодарский край, Туризм, Новости - Туризм
В Краснодаре допустили открытие аэропорта в феврале

Спикер гордумы Краснодара не исключила, что аэропорт откроют в феврале

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Краснодара
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 ноя - РИА Новости. Председатель городской думы Краснодара Вера Галушко не исключает, что аэропорт столицы края откроют в феврале.
Режим ограничения полетов в аэропорт Краснодара действует с 24 февраля 2022 года. В середине декабря 2023 года прошло комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, но сроки возобновления ее работы пока не были названы. Сейчас в сезонном расписании московского аэропорта "Шереметьево" указаны рейсы "Победы" в Краснодар с 16 февраля с вылетом в 8.20.
"Аэропорт обещают в феврале... Что касается согласования с министерством обороны, то они сейчас готовят предложение. Не исключено, что где-то в феврале они откроют", - сообщила Галушко на встрече с журналистами, отвечая на вопрос о работе аэропорта Краснодара.
По словам Галушко, уже запланирован запуск прямого рейса из Краснодара в Стамбул, который будет летать только в дневное время до 21.00.
Пассажирский авиалайнер - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Аксенов рассказал, когда откроют аэропорт Симферополя
25 декабря 2023, 11:25
 
ТуризмКраснодарБезопасностьКраснодарский крайНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала