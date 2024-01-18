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Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля - РИА Новости, 18.01.2024
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18:34 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kontrol-1922192259.html
Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля
Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля - РИА Новости, 18.01.2024
Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля
Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Владивостока, который не смог оспорить обвинительный приговор по делу о сборе сведений о... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:34
2024-01-18T18:34
россия
владивосток
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Владивостока, который не смог оспорить обвинительный приговор по делу о сборе сведений о частной жизни, которые он получал через официальную программу "родительского контроля", дабы защитить интересы сына. Дело о проверке конституционности части первой статьи 137 Уголовного кодекса (УК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Павла Вильке. История вопросаКак информирует пресс-служба КС, Вильке признан виновным в незаконном сборе сведений о частной жизни бывшей жены и ее родственников. Эти сведения он получал посредством официальной программы родительского контроля, которую установил на смартфон своего сына, живущего вместе с матерью. Мобильное приложение позволило Вильке получать аудиозаписи, по которым можно было судить о событиях, происходящих в пределах досягаемости мобильного телефона ребенка. Эти записи мужчина предоставил в ходе бракоразводного процесса, а также направил их в полицию в качестве доказательств грубого обращения с ребенком. В результате против Вильке возбудили уголовное дело за сбор сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну всех, кто жил в квартире с его сыном. Обвинительный приговор после ряда судебных решений остался в силе, хотя заявителя и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Доводы Вильке о том, что его действия были направлены исключительно на защиту интересов ребенка, остались без внимания, уточняется в релизе Конституционного суда. Позиция Конституционного судаКак отметил КС, мобильные приложения, которые обеспечивают родительский контроль, помогают обеспечить безопасность ребенка. Их может использовать и тот из родителей, кто живет отдельно. По оценке Конституционного суда, в такой ситуации получение сведений о частной жизни тех, кто окружает ребенка, "само по себе не свидетельствует о преступлении", если эти сведения не собирались умышленно. При этом, по оценке Конституционного суда, стремление позаботиться о ребенке в ситуации, когда, по мнению одного из родителей, может возникнуть угроза его физическому или психическому состоянию, обуславливает сбор сведений с помощью программы родительского контроля. В таком случае предоставление этой информации в правоохранительные органы "не может рассматриваться как неправомерное распространение соответствующих сведений". "Такой сбор информации не может не затрагивать прав и интересов других лиц, поскольку сведения о взаимоотношениях с ребенком практически неотделимы от их частной жизни. Данные действия могут формально образовывать признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 137 УК РФ. Однако если они вызваны обстоятельствами, которые рассматриваются родителем как угрозу для ребенка (не исключая и добросовестное заблуждение), это не должно служить основанием для привлечения к уголовной ответственности", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. Установив, что в этом истолковании оспариваемая норма не противоречит Основному закону страны, КС направил дело заявителя на пересмотр.
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россия, владивосток, происшествия
Россия, Владивосток, Происшествия
Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

КС вступился за отца, осужденного за программу родительского контроля

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаседание Конституционного суда России
Заседание Конституционного суда России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заседание Конституционного суда России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Владивостока, который не смог оспорить обвинительный приговор по делу о сборе сведений о частной жизни, которые он получал через официальную программу "родительского контроля", дабы защитить интересы сына.
Дело о проверке конституционности части первой статьи 137 Уголовного кодекса (УК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Павла Вильке.
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История вопроса

Как информирует пресс-служба КС, Вильке признан виновным в незаконном сборе сведений о частной жизни бывшей жены и ее родственников. Эти сведения он получал посредством официальной программы родительского контроля, которую установил на смартфон своего сына, живущего вместе с матерью.
Мобильное приложение позволило Вильке получать аудиозаписи, по которым можно было судить о событиях, происходящих в пределах досягаемости мобильного телефона ребенка. Эти записи мужчина предоставил в ходе бракоразводного процесса, а также направил их в полицию в качестве доказательств грубого обращения с ребенком.
В результате против Вильке возбудили уголовное дело за сбор сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну всех, кто жил в квартире с его сыном. Обвинительный приговор после ряда судебных решений остался в силе, хотя заявителя и освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
Доводы Вильке о том, что его действия были направлены исключительно на защиту интересов ребенка, остались без внимания, уточняется в релизе Конституционного суда.
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Позиция Конституционного суда

Как отметил КС, мобильные приложения, которые обеспечивают родительский контроль, помогают обеспечить безопасность ребенка. Их может использовать и тот из родителей, кто живет отдельно. По оценке Конституционного суда, в такой ситуации получение сведений о частной жизни тех, кто окружает ребенка, "само по себе не свидетельствует о преступлении", если эти сведения не собирались умышленно.
При этом, по оценке Конституционного суда, стремление позаботиться о ребенке в ситуации, когда, по мнению одного из родителей, может возникнуть угроза его физическому или психическому состоянию, обуславливает сбор сведений с помощью программы родительского контроля. В таком случае предоставление этой информации в правоохранительные органы "не может рассматриваться как неправомерное распространение соответствующих сведений".
"Такой сбор информации не может не затрагивать прав и интересов других лиц, поскольку сведения о взаимоотношениях с ребенком практически неотделимы от их частной жизни. Данные действия могут формально образовывать признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 137 УК РФ. Однако если они вызваны обстоятельствами, которые рассматриваются родителем как угрозу для ребенка (не исключая и добросовестное заблуждение), это не должно служить основанием для привлечения к уголовной ответственности", – приводится в релизе позиция Конституционного суда.
Установив, что в этом истолковании оспариваемая норма не противоречит Основному закону страны, КС направил дело заявителя на пересмотр.
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