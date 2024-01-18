https://ria.ru/20240118/kontrol-1922192259.html

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля - РИА Новости, 18.01.2024

Суд вступился за отца, осужденного за использование родительского контроля

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Владивостока, который не смог оспорить обвинительный приговор по делу о сборе сведений о... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:34

2024-01-18T18:34

2024-01-18T18:34

россия

владивосток

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Владивостока, который не смог оспорить обвинительный приговор по делу о сборе сведений о частной жизни, которые он получал через официальную программу "родительского контроля", дабы защитить интересы сына. Дело о проверке конституционности части первой статьи 137 Уголовного кодекса (УК) РФ рассмотрено в связи с жалобой Павла Вильке. История вопросаКак информирует пресс-служба КС, Вильке признан виновным в незаконном сборе сведений о частной жизни бывшей жены и ее родственников. Эти сведения он получал посредством официальной программы родительского контроля, которую установил на смартфон своего сына, живущего вместе с матерью. Мобильное приложение позволило Вильке получать аудиозаписи, по которым можно было судить о событиях, происходящих в пределах досягаемости мобильного телефона ребенка. Эти записи мужчина предоставил в ходе бракоразводного процесса, а также направил их в полицию в качестве доказательств грубого обращения с ребенком. В результате против Вильке возбудили уголовное дело за сбор сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну всех, кто жил в квартире с его сыном. Обвинительный приговор после ряда судебных решений остался в силе, хотя заявителя и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Доводы Вильке о том, что его действия были направлены исключительно на защиту интересов ребенка, остались без внимания, уточняется в релизе Конституционного суда. Позиция Конституционного судаКак отметил КС, мобильные приложения, которые обеспечивают родительский контроль, помогают обеспечить безопасность ребенка. Их может использовать и тот из родителей, кто живет отдельно. По оценке Конституционного суда, в такой ситуации получение сведений о частной жизни тех, кто окружает ребенка, "само по себе не свидетельствует о преступлении", если эти сведения не собирались умышленно. При этом, по оценке Конституционного суда, стремление позаботиться о ребенке в ситуации, когда, по мнению одного из родителей, может возникнуть угроза его физическому или психическому состоянию, обуславливает сбор сведений с помощью программы родительского контроля. В таком случае предоставление этой информации в правоохранительные органы "не может рассматриваться как неправомерное распространение соответствующих сведений". "Такой сбор информации не может не затрагивать прав и интересов других лиц, поскольку сведения о взаимоотношениях с ребенком практически неотделимы от их частной жизни. Данные действия могут формально образовывать признаки состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 137 УК РФ. Однако если они вызваны обстоятельствами, которые рассматриваются родителем как угрозу для ребенка (не исключая и добросовестное заблуждение), это не должно служить основанием для привлечения к уголовной ответственности", – приводится в релизе позиция Конституционного суда. Установив, что в этом истолковании оспариваемая норма не противоречит Основному закону страны, КС направил дело заявителя на пересмотр.

https://ria.ru/20240117/snegokat-1921957674.html

https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html

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владивосток

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россия, владивосток, происшествия