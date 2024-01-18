https://ria.ru/20240118/konteynery-1922001517.html
Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу
Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу - РИА Новости, 18.01.2024
Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу
Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:58
2024-01-18T09:58
2024-01-18T10:56
цены на нефть
красное море
китай
военная операция сша и британии в йемене
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ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде."В середине декабря - до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря – цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла – теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов", - рассказал в беседе с агентством Рураде.По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов."Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы – то есть цена страховки – это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше", - отметил советник по вопросам морского судоходства.Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.Ранее порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, сообщил РИА Новости, что не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок. Пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс в разговоре с агентством рассказал, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены для прохода через мыс Доброй Надежды. Это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в середине ноября предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240117/neft-1921911566.html
https://ria.ru/20240116/sboi-1921547760.html
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цены на нефть, красное море, китай, военная операция сша и британии в йемене
Цены на нефть, Красное море, Китай, Военная операция США и Британии в Йемене
Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу
Evofenedex: доставка контейнера из КНР в Европу подорожала в четыре раза
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде.
«
"В середине декабря - до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря – цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая
в Роттердам
стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла – теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов", - рассказал в беседе с агентством Рураде.
Эксперт рассказал, как подорожает нефть при перевозке в обход Красного моря
По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов.
"Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы – то есть цена страховки – это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше", - отметил советник по вопросам морского судоходства.
Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.
Порт Антверпена не исключил сбоев в работе из-за кризиса в Красном море
Ранее порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, сообщил РИА Новости, что не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок. Пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс в разговоре с агентством рассказал, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены для прохода через мыс Доброй Надежды. Это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в середине ноября предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море.