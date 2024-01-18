https://ria.ru/20240118/konteynery-1922001517.html

Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу

Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу - РИА Новости, 18.01.2024

Evofenedex заявила о резком подорожании доставки контейнера из КНР в Европу

Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:58

2024-01-18T09:58

2024-01-18T10:56

цены на нефть

красное море

китай

военная операция сша и британии в йемене

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ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря из-за нападений йеменских хуситов на суда выросла с 1000 до более 4000 долларов, сообщил РИА Новости советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде."В середине декабря - до того, как начался кризис и многие суда стали ходить в обход Красного моря – цены на перевозки были довольно низкие: доставка одного контейнер из Шанхая в Роттердам стоила около 1 тысячи долларов. После начала кризиса стоимость значительно выросла – теперь перевозка одного контейнера стоит выше 4 тысяч долларов", - рассказал в беседе с агентством Рураде.По его словам, также наблюдается рост цен на дополнительные расходы и страхование контейнеровозов."Если до кризиса страхование составляло 0,8% от стоимости морского судна, то теперь это почти 1%. Таким образом, если стоимость судна оценивается в 100 миллионов долларов, то 1% от этой суммы – то есть цена страховки – это 1 миллионов долларов. И это гораздо больше, чем платили раньше", - отметил советник по вопросам морского судоходства.Еще одна проблема, как сообщил Рураде, заключается в подорожании страхования перевозимых на кораблях грузов, которое требуется на случай затопления судна.Ранее порт нидерландского города Роттердам, который является крупнейшим портом в Европе, сообщил РИА Новости, что не ожидает проблем в работе из-за ситуации в Красном море, однако отмечает изменения в стоимости перевозок. Пресс-секретарь гавани Тай Схеллекенс в разговоре с агентством рассказал, что в последние недели многие морские суда, преимущественно контейнеровозы с Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, были перенаправлены для прохода через мыс Доброй Надежды. Это сказалось на времени контейнерных перевозок, которое теперь составляет от 8 до 12 дней.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, в середине ноября предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний уже приостановили перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240117/neft-1921911566.html

https://ria.ru/20240116/sboi-1921547760.html

красное море

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, красное море, китай, военная операция сша и британии в йемене