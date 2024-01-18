https://ria.ru/20240118/konflikt-1922128341.html

В Пакистане выступили за деэскалацию конфликта с Ираном после ударов

В Пакистане выступили за деэскалацию конфликта с Ираном после ударов - РИА Новости, 18.01.2024

В Пакистане выступили за деэскалацию конфликта с Ираном после ударов

Пакистану и Ирану следует остановиться после обмена ударами по территориям друг друга и найти дипломатическое решение проблемы, считают пакистанские дипломаты,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:19

2024-01-18T15:19

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пакистану и Ирану следует остановиться после обмена ударами по территориям друг друга и найти дипломатическое решение проблемы, считают пакистанские дипломаты, экс-чиновники и эксперты, пишет пакистанское издание Dawn. В четверг МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. "Пакистан действовал ответственно и доказал этим ответом, что мы не хотим этого делать, но мы можем это сделать. Правительство Ирана имеет хорошие отношения с Пакистаном, поэтому нам следует поговорить с ними. Пограничная ситуация (Пакистана) не устраивает Индию и Афганистан, поэтому я не думаю, что он (Пакистан) захочет открыть конфликт на другой границе", - заявил бывший министр иностранных дел Пакистана Айзаз Ахмад Чаудри и призвал Пакистан и Иран к переговорам и урегулированию ситуацию посредством двусторонних связей и помощи Китая. Бывший посол Пакистана в Индии Абдул Басит также подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение, заявив, что Пакистан не может включать Иран в ту же категорию, что и Индию. "Мы много сотрудничали с Ираном в прошлом. Нам следует двигаться в сторону деэскалации", - заявил бывший посол. Бывший министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что взвешенный ответ Пакистана вызовет беспокойство в Тегеране, поскольку "Пакистан перешел черту, нанеся удар по иранской территории, порог, который даже США и Израиль старались не нарушить". Политический аналитик Мошарраф Заиди предупредил об очень опасной и непредсказуемой ситуации. По его словам, много лет Иран "активно курировал террористов, нацеленных на Пакистан". "Хуже всего то, что Иран сотрудничает с Индией, чтобы подорвать безопасность Пакистана. На первый взгляд, нападения Пакистана на эти группы вполне оправданы", - рассказал Заиди. Бывший член Сената Пакистана Шерри Рехман заявила, что люди с обеих сторон не должны раздувать пламя и на нынешнем этапе конфронтации следует остановиться. "Иран является дружественной страной, пограничные обмены происходят уже давно, с 2013 года, и по этому поводу также существуют договоры", - сказала Рехман.

https://ria.ru/20240118/raznoglasiya-1922112767.html

https://ria.ru/20240118/pakistan-1921981617.html

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