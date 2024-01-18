https://ria.ru/20240118/kalmykiya-1922124083.html
Экс-глава Роспотребнадзора Калмыкии получил два года колонии общего режима
Экс-глава Роспотребнадзора Калмыкии получил два года колонии общего режима - РИА Новости, 18.01.2024
Экс-глава Роспотребнадзора Калмыкии получил два года колонии общего режима
Суд приговорил бывшего главу Роспотребнадзора Калмыкии, забравшего себе 130 тысяч рублей из премий сотрудников, к двум годам колонии общего режима , сообщает... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:12
2024-01-18T15:12
2024-01-18T15:12
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу Роспотребнадзора Калмыкии, забравшего себе 130 тысяч рублей из премий сотрудников, к двум годам колонии общего режима , сообщает СУСК России по республике. По данным ведомства, с 2017 по 2020 годы руководитель ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Калмыкия" неоднократно забирал себе часть премий, которые выписывал подчиненным. В результате бюджетному учреждению был причинен ущерб в размере свыше 130 тысяч рублей. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Приговор в законную силу не вступил.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Экс-глава Роспотребнадзора Калмыкии получил два года колонии общего режима
СУСК: экс-глава Роспотребнадзора Калмыкии получил два года колонии общего режима
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости.
Суд приговорил бывшего главу Роспотребнадзора Калмыкии, забравшего себе 130 тысяч рублей из премий сотрудников, к двум годам колонии общего режима , сообщает СУСК
России по республике.
По данным ведомства, с 2017 по 2020 годы руководитель ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в республике Калмыкия" неоднократно забирал себе часть премий, которые выписывал подчиненным. В результате бюджетному учреждению был причинен ущерб в размере свыше 130 тысяч рублей.
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"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Приговор в законную силу не вступил.
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