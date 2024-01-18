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Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
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15:22 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kallas-1922129148.html
Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ
Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024
Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:22
2024-01-18T15:22
в мире
эстония
жозеп боррель
кайя каллас
евросоюз
европарламент
урсула фон дер ляйен
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля, сообщает издание Politico. "Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля", - говорится в сообщении. Важную роль в назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. В свете конфликта на Украине страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС, отмечает Politico. Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. Новый состав Европейской комиссии приступит к работе с ноября.
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в мире, эстония, жозеп боррель, кайя каллас, евросоюз, европарламент, урсула фон дер ляйен
В мире, Эстония, Жозеп Боррель, Кайя Каллас, Евросоюз, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ

Politico: Каллас может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля, сообщает издание Politico.
«
"Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля", - говорится в сообщении.
Важную роль в назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. В свете конфликта на Украине страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС, отмечает Politico.
Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. Новый состав Европейской комиссии приступит к работе с ноября.
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Год выбора
2 января, 08:00
 
В миреЭстонияЖозеп БоррельКайя КалласЕвросоюзЕвропарламентУрсула фон дер Ляйен
 
 
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