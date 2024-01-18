https://ria.ru/20240118/kallas-1922129148.html

Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ

Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ - РИА Новости, 18.01.2024

Премьер Эстонии может занять пост Борреля, пишут СМИ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:22

2024-01-18T15:22

2024-01-18T15:22

в мире

эстония

жозеп боррель

кайя каллас

евросоюз

европарламент

урсула фон дер ляйен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767599490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ae32af248e068299908806fd23f81cc.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после выборов в Европарламент может стать Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля, сообщает издание Politico. "Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля", - говорится в сообщении. Важную роль в назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. В свете конфликта на Украине страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС, отмечает Politico. Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. Новый состав Европейской комиссии приступит к работе с ноября.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, жозеп боррель, кайя каллас, евросоюз, европарламент, урсула фон дер ляйен