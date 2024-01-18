https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html

Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен

Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен - РИА Новости, 18.01.2024

Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен

Блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС не являются общими ответчиками по отношению к лицам, обратившимся с иском на 1 миллиард рублей и 1 миллиард долларов... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:23

2024-01-18T17:23

2024-01-18T17:31

шоубиз

происшествия

анастасия ивлеева

александр иншаков

"голая вечеринка"

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС не являются общими ответчиками по отношению к лицам, обратившимся с иском на 1 миллиард рублей и 1 миллиард долларов соответственно из-за "голой вечеринки", сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сегодня Таганский райсуд отказался принимать к рассмотрению коллективный иск к Ивлеевой и МТС, среди инициаторов которого - кинопродюсер Александр Иншаков. В суде пояснили, что истцы требовали с блогера 1 миллиард рублей, а с МТС - 1 миллиард долларов. По данным суда, в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". Ранее Иншаков и еще два десятка человек подали иск на 1 миллиард рублей в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе. Во втором иске в качестве соответчика Иншаков сотоварищи добавили МТС. В компании после этого заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".

https://ria.ru/20240116/reper-1921623056.html

https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html

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происшествия, анастасия ивлеева, александр иншаков, "голая вечеринка"