https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html
Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен
Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен - РИА Новости, 18.01.2024
Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен
Блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС не являются общими ответчиками по отношению к лицам, обратившимся с иском на 1 миллиард рублей и 1 миллиард долларов... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:23
2024-01-18T17:23
2024-01-18T17:31
шоубиз
происшествия
анастасия ивлеева
александр иншаков
"голая вечеринка"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС не являются общими ответчиками по отношению к лицам, обратившимся с иском на 1 миллиард рублей и 1 миллиард долларов соответственно из-за "голой вечеринки", сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы. Сегодня Таганский райсуд отказался принимать к рассмотрению коллективный иск к Ивлеевой и МТС, среди инициаторов которого - кинопродюсер Александр Иншаков. В суде пояснили, что истцы требовали с блогера 1 миллиард рублей, а с МТС - 1 миллиард долларов. По данным суда, в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом". Ранее Иншаков и еще два десятка человек подали иск на 1 миллиард рублей в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе. Во втором иске в качестве соответчика Иншаков сотоварищи добавили МТС. В компании после этого заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
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происшествия, анастасия ивлеева, александр иншаков, "голая вечеринка"
Шоубиз, Происшествия, Анастасия Ивлеева, Александр Иншаков, "Голая вечеринка"
Суд объяснил, почему иск к Ивлеевой на миллиард рублей был обречен
Суд: Ивлеева и МТС не являются общими ответчиками по отношению к истцам
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Блогер Анастасия Ивлеева и компания МТС не являются общими ответчиками по отношению к лицам, обратившимся с иском на 1 миллиард рублей и 1 миллиард долларов соответственно из-за "голой вечеринки", сообщили РИА Новости в пресс-службе
Таганского суда Москвы.
Сегодня Таганский райсуд отказался принимать к рассмотрению коллективный иск к Ивлеевой и МТС, среди инициаторов которого - кинопродюсер Александр Иншаков
. В суде пояснили, что истцы требовали с блогера 1 миллиард рублей, а с МТС - 1 миллиард долларов.
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По данным суда, в иске "не представлено подтверждения того, что Ивлеева и ПАО "МТС" являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной Иншаковым группы". Кроме того, в инстанции сочли, что "из заявления не следует, что Иншаков и указанные им лица объединены одним общим интересом".
Ранее Иншаков и еще два десятка человек подали иск на 1 миллиард рублей в Хамовнический суд Москвы, в его рассмотрении им также было отказано - из-за того, что Ивлеева не проживает в подсудном ему районе.
Во втором иске в качестве соответчика Иншаков сотоварищи добавили МТС. В компании после этого заявили РИА Новости, что не имеют отношения к скандально известному мероприятию, не являются "его спонсором или организатором".
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