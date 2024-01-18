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Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида - РИА Новости, 18.01.2024
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16:32 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/istyazanie-1922154783.html
Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида
Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида - РИА Новости, 18.01.2024
Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида
Женщину-опекуна из Курска будут судить за истязание 9-летней девочки-инвалида, которая не может обходиться без посторонней помощи, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T16:32
2024-01-18T16:32
происшествия
курск
россия
московская область (подмосковье)
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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Женщину-опекуна из Курска будут судить за истязание 9-летней девочки-инвалида, которая не может обходиться без посторонней помощи, сообщили в прокуратуре региона в Telegram-канале. "В прокуратуре Центрального административного округа города Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальный и иной зависимости", — говорится в сообщении ведомства. Следователи выяснили, что жительница Курска была опекуном 9-летнего паллиативного ребенка, который не может двигаться и самостоятельно обслуживать себя. В декабре 2022 года она, не желая заботиться о девочке, неоднократно била ее. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры, "обвиняемая наносила удары по голове и другим частям тела, в том числе неустановленным предметом". Девочка сейчас находится в соцучреждении для паллиативных детей в Подмосковье. Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании 800 тысяч рублей с обвиняемой в пользу пострадавшего ребёнка в качестве компенсации морального ущерба.
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курск
россия
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происшествия, курск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Курск, Россия, Московская область (Подмосковье)
Опекуна из Курска будут судить за истязание девочки-инвалида

Женщину-опекуна из Курска будут судить за истязание 9-летней девочки-инвалида

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Женщину-опекуна из Курска будут судить за истязание 9-летней девочки-инвалида, которая не может обходиться без посторонней помощи, сообщили в прокуратуре региона в Telegram-канале.
"В прокуратуре Центрального административного округа города Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины. Она обвиняется по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальный и иной зависимости", — говорится в сообщении ведомства.
Следователи выяснили, что жительница Курска была опекуном 9-летнего паллиативного ребенка, который не может двигаться и самостоятельно обслуживать себя. В декабре 2022 года она, не желая заботиться о девочке, неоднократно била ее.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры, "обвиняемая наносила удары по голове и другим частям тела, в том числе неустановленным предметом". Девочка сейчас находится в соцучреждении для паллиативных детей в Подмосковье.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании 800 тысяч рублей с обвиняемой в пользу пострадавшего ребёнка в качестве компенсации морального ущерба.
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