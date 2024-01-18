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Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака - РИА Новости, 18.01.2024
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11:41 18.01.2024 (обновлено: 15:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/irak-1922030739.html
Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака
Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака
Присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:41
2024-01-18T15:58
в мире
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сша
ирак
сергей лавров
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией."Американцы просто не уходят. Совсем недавно вновь из Багдада звучали такие слова по поводу нежелания американцев просто оттуда убираться. Печально", - сказал Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году.Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.
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Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры"
Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры"
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в мире, багдад (город), сша, ирак, сергей лавров
В мире, Багдад (город), США, Ирак, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака

Лавров: печально, что США не уходят из Ирака, несмотря на требования Багдада

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией.
«
"Американцы просто не уходят. Совсем недавно вновь из Багдада звучали такие слова по поводу нежелания американцев просто оттуда убираться. Печально", - сказал Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году.
Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Пентагон опроверг сообщения об атаке на посольство США в Ираке
12 января, 04:40
 
В миреБагдад (город)СШАИракСергей Лавров
 
 
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