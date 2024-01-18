https://ria.ru/20240118/irak-1922030739.html

Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака

Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров прокомментировал просьбу Багдада вывести войска США из Ирака

Присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T11:41

2024-01-18T11:41

2024-01-18T15:58

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багдад (город)

сша

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сергей лавров

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Присутствие военных США в Ираке вопреки давнему решению парламента страны о выводе иностранных сил печалит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Парламент Ирака 5 января 2020 года большинством голосов проголосовал за вывод иностранных войск, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США антитеррористической коалицией."Американцы просто не уходят. Совсем недавно вновь из Багдада звучали такие слова по поводу нежелания американцев просто оттуда убираться. Печально", - сказал Лавров на пресс-конференции об итогах деятельности дипломатии РФ в 2023 году.Требование иракских политических сил о выводе иностранных военных из Ирака стало звучать все чаще в свете обстрелов шиитским ополчением военных баз США на иракской территории. Они происходят регулярно на фоне эскалации ситуации в регионе из-за действий Израиля в Палестине и связанных с ними американских атак по целям в Ираке.

https://ria.ru/20240112/irak-1920844145.html

багдад (город)

сша

ирак

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Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры" Лавров о странах, в которых США устраивали "авантюры" 2024-01-18T11:41 true PT0M41S

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в мире, багдад (город), сша, ирак, сергей лавров