https://ria.ru/20240118/indiya-1922203616.html

В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников

В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников - РИА Новости, 18.01.2024

В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников

По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:32

2024-01-18T19:32

2024-01-18T20:28

в мире

индия

гуджарат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922210239_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_a5d14905a8eb931fbb6a432f7b8e0265.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India. "14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась в четверг во время пикника на озере Харни рядом с (городом - ред.) Вадодара", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание, всего во время происшествия в лодке находились 34 человека. Газета со ссылкой на министра штата Гуджарат отмечает, что более 10 детей удалось спасти. Сообщается, что поисково-спасательная операция продолжается. Газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что лодка была перегружена, на борту не было спасательных жилетов.

https://ria.ru/20240118/filippiny-1922105139.html

индия

гуджарат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, гуджарат