В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников
Times of India: в Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки
© AP PhotoСпасатели ищут пропавших детей и учителей после того, как лодка с 27 школьниками и их учителями перевернулась на озере Харни в городе Вадодара в Индии. 18 января 2024
© AP Photo
Спасатели ищут пропавших детей и учителей после того, как лодка с 27 школьниками и их учителями перевернулась на озере Харни в городе Вадодара в Индии. 18 января 2024
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India.
"14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась в четверг во время пикника на озере Харни рядом с (городом - ред.) Вадодара", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, всего во время происшествия в лодке находились 34 человека. Газета со ссылкой на министра штата Гуджарат отмечает, что более 10 детей удалось спасти. Сообщается, что поисково-спасательная операция продолжается.
Газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что лодка была перегружена, на борту не было спасательных жилетов.