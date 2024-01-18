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В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников - РИА Новости, 18.01.2024
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19:32 18.01.2024 (обновлено: 20:28 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/indiya-1922203616.html
В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников
В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников - РИА Новости, 18.01.2024
В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников
По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:32
2024-01-18T20:28
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India. "14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась в четверг во время пикника на озере Харни рядом с (городом - ред.) Вадодара", - говорится в сообщении газеты. Как отмечает издание, всего во время происшествия в лодке находились 34 человека. Газета со ссылкой на министра штата Гуджарат отмечает, что более 10 детей удалось спасти. Сообщается, что поисково-спасательная операция продолжается. Газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что лодка была перегружена, на борту не было спасательных жилетов.
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в мире, индия, гуджарат
В мире, Индия, Гуджарат
В Индии при опрокидывании лодки погибла группа школьников

Times of India: в Индии не менее 16 человек погибли при опрокидывании лодки

© AP PhotoСпасатели ищут пропавших детей и учителей после того, как лодка с 27 школьниками и их учителями перевернулась на озере Харни в городе Вадодара в Индии. 18 января 2024
Спасатели ищут пропавших детей и учителей после того, как лодка с 27 школьниками и их учителями перевернулась на озере Харни в городе Вадодара в Индии. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo
Спасатели ищут пропавших детей и учителей после того, как лодка с 27 школьниками и их учителями перевернулась на озере Харни в городе Вадодара в Индии. 18 января 2024
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. По меньшей мере 14 школьников и двое учителей частной школы погибли в результате опрокидывания лодки на западе Индии, сообщает газета Times of India.
"14 учеников и двое учителей погибли после того, как лодка, в которой они находились, опрокинулась в четверг во время пикника на озере Харни рядом с (городом - ред.) Вадодара", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, всего во время происшествия в лодке находились 34 человека. Газета со ссылкой на министра штата Гуджарат отмечает, что более 10 детей удалось спасти. Сообщается, что поисково-спасательная операция продолжается.
Газета Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что лодка была перегружена, на борту не было спасательных жилетов.
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