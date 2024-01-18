https://ria.ru/20240118/ikona-1921974322.html

Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО

Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО - РИА Новости, 18.01.2024

Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО

Главный священник группировки войск "Центр" привез на передовые позиции в зоне спецоперации икону "Спас Нерукотворный", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:11

2024-01-18T05:11

2024-01-18T05:11

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

религия

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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Главный священник группировки войск "Центр" привез на передовые позиции в зоне спецоперации икону "Спас Нерукотворный", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Крещение Господне, являющееся одним из главных праздников в христианстве, не обошло стороной и зону проведения специальной военной операции. На передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр" приехал главный священник группировки, чтобы верующие военнослужащие могли помолиться перед иконой "Спас Нерукотворный", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО РФ уточнили, что действие происходило в полевом храме, который построили сами военнослужащие. "Мы привезли святой образ "Спас Нерукотворный" на позиции. Сегодня наши войны могли помолиться и причастится перед святым образом. Он дает утешение, духовные силы и веру, что Господь всегда поможет, защитит и сохранит в трудную минуту. Образ передан верховным главнокомандующим России – нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным - всем военнослужащим Вооруженных сил России. Образ возится военными священниками непосредственно на позиции", - рассказал старший священник протоирей Николай Гвоздев.

https://ria.ru/20231220/ieromonakh-1916889025.html

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Максим Горбачев

россия, безопасность, религия