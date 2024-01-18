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Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО
Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО - РИА Новости, 18.01.2024
Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО
Главный священник группировки войск "Центр" привез на передовые позиции в зоне спецоперации икону "Спас Нерукотворный", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:11
2024-01-18T05:11
2024-01-18T05:11
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ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Главный священник группировки войск "Центр" привез на передовые позиции в зоне спецоперации икону "Спас Нерукотворный", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Крещение Господне, являющееся одним из главных праздников в христианстве, не обошло стороной и зону проведения специальной военной операции. На передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр" приехал главный священник группировки, чтобы верующие военнослужащие могли помолиться перед иконой "Спас Нерукотворный", - рассказали в оборонном ведомстве. В МО РФ уточнили, что действие происходило в полевом храме, который построили сами военнослужащие. "Мы привезли святой образ "Спас Нерукотворный" на позиции. Сегодня наши войны могли помолиться и причастится перед святым образом. Он дает утешение, духовные силы и веру, что Господь всегда поможет, защитит и сохранит в трудную минуту. Образ передан верховным главнокомандующим России – нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным - всем военнослужащим Вооруженных сил России. Образ возится военными священниками непосредственно на позиции", - рассказал старший священник протоирей Николай Гвоздев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, религия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Религия
Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО
Священники доставили икону "Спас Нерукотворный" на передовые позиции в зоне СВО
ЛУГАНСК, 18 янв - РИА Новости. Главный священник группировки войск "Центр" привез на передовые позиции в зоне спецоперации икону "Спас Нерукотворный", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Крещение Господне, являющееся одним из главных праздников в христианстве, не обошло стороной и зону проведения специальной военной операции. На передовые позиции к бойцам группировки войск "Центр" приехал главный священник группировки, чтобы верующие военнослужащие могли помолиться перед иконой "Спас Нерукотворный", - рассказали в оборонном ведомстве.
В МО РФ уточнили, что действие происходило в полевом храме, который построили сами военнослужащие.
"Мы привезли святой образ "Спас Нерукотворный" на позиции. Сегодня наши войны могли помолиться и причастится перед святым образом. Он дает утешение, духовные силы и веру, что Господь всегда поможет, защитит и сохранит в трудную минуту. Образ передан верховным главнокомандующим России – нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным - всем военнослужащим Вооруженных сил России. Образ возится военными священниками непосредственно на позиции", - рассказал старший священник протоирей Николай Гвоздев.
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