https://ria.ru/20240118/gololeditsa-1921977814.html

Москвичей предупредили о гололедице и метели

Москвичей предупредили о гололедице и метели - РИА Новости, 18.01.2024

Москвичей предупредили о гололедице и метели

Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T06:44

2024-01-18T06:44

2024-01-18T06:44

общество

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении. Ранее департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.

https://ria.ru/20240114/kholod-1921257628.html

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва, гидрометцентр