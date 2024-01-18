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Москвичей предупредили о гололедице и метели - РИА Новости, 18.01.2024
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06:44 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/gololeditsa-1921977814.html
Москвичей предупредили о гололедице и метели
Москвичей предупредили о гололедице и метели - РИА Новости, 18.01.2024
Москвичей предупредили о гололедице и метели
Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:44
2024-01-18T06:44
общество
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении. Ранее департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.
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общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о гололедице и метели

Гидрометцентр: гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении.
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Ранее департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.
 
ОбществоМоскваГидрометцентр
 
 
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