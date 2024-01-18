https://ria.ru/20240118/gololeditsa-1921977814.html
Москвичей предупредили о гололедице и метели
Москвичей предупредили о гололедице и метели - РИА Новости, 18.01.2024
Москвичей предупредили о гололедице и метели
Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:44
2024-01-18T06:44
2024-01-18T06:44
общество
москва
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_12744105a0a1310b23515d0d09fa6e50.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. "Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении. Ранее департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.
https://ria.ru/20240114/kholod-1921257628.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843585633_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_c4a0b11394ef6fdb1421dbda6b3b6cb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр
Общество, Москва, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о гололедице и метели
Гидрометцентр: гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Гололедица, до 10 градусов мороза, местами - метель ожидается в Москве в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Облачно. Снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, снежные заносы. Температура воздуха от минус 8 до минус 10 градусов", - говорится в сообщении.
Синоптик спрогнозировал окончание аномальных холодов в Москве
Ранее департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы использовать городской транспорт 18 и 19 января, а большегрузам в эти дни планировать поездки в связи в прогнозируемыми снегопадами.